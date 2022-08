Vzhodna fronta v ognju, Ukrajina znova raketirala most v Hersonu

Ukrajinske sile so v napadu ponoči ponovno obstreljevale strateško pomemben most Antonivski čez reko Dneper v regiji Herson, je potrdila tiskovna predstavnica južnega poveljstva ukrajinske vojske Natalija Gumenjuk. Most Antonivski na obrobju Hersona je glavna oskrbovalna povezava med mestom in južnim bregom reke Dneper. Tarča napadov je bil že konec julija, ko je bil delno uničen, ruske sile pa so čez reko zgradile pontonski most.

Od konca julija so bili poškodovani edini trije prehodi čez reko na območju, ki so ga zasedle ruske sile. Oskrba ruskih enot na desnem bregu reke je tako ovirana, vseeno pa so v zadnjih tednih po navedbah ukrajinskih oblasti ruske sile tja uspele premestiti okrog 30 bataljonskih taktičnih skupin. To naj bi po navedbah Kijeva pomenilo, da Rusija na območju pripravlja novo ofenzivo v smeri mesta Nikolajev. Ruske sile so sicer izvedle omejen napad proti vasem Blagodatne in Partizanske, večinoma pa vzdolž jugozahodne fronte potekajo srdita topniška in raketna obstreljevanja. Kijev sicer že dalj časa napoveduje veliko protiofenzivo na hersonsko regijo.