Rusi novačijo zapornike: šest mesecev na fronti v zameno za svobodo

V več kot dvominutnem posnetku se vidi večjo skupino moških, oblečenih v črno, ki so zbrani v krogu, na sredini pa stoji moški, ki jim naglas razlaga pravila in pogoje za vstop v paravojaško skupino. Nekateri trdijo, da naj bi bil govorec poslovnež Jevgenij Prigožin, katerega ime se je že večkrat povezovalo s skupino Wagner. Prigožinu nekateri zaradi sodelovanja pri organizaciji banketov, na katerih je Putin gostil tuje voditelje, pravijo "Putinov kuhar". Po navedbah ameriškega think tanka Foreign Policy Research Institute naj bi bil poslovnež resnični ustanovitelj in lastnik skupine Wagner. Prigožin je vse povezave zanikal, a posnetki domnevnega novačenja v zaporu bi te domneve lahko še okrepili.

Posnetek se začne z besedami, da je ukrajinska vojna težka in se ne more primerjati z vojno v Afganistanu ali čečenskimi vojnami. Nato pa govorec našteje glavne ti grehe. "Prvi greh je dezerterstvo. Drugi greh sta alkohol in droge na območju bojev. Tretji greh sta plenjene in spolnostno občevanje z lokalnim prebivalstvom, tako z ženskami kot z moškimi." Po šestmesečnem služenju na fronti jim obljubljajo tudi svobodo.

Razložijo jim, da morajo imeti pri sebi dve granati, za primer, da jih sovražnik ujame. Medse sprejmejo moške, ki so stari vsaj 22 let, kdor je mlajši, potrebuje dovoljenje svojcev, da članstvu ne nasprotujejo. "Najvišja starost pa je okoli 50 let, lahko tudi več, saj ob razgovoru opravimo test, da vidimo, kako močni ste. Dobra fizična pripravljenost je ključnega pomena. Preverimo, kako močni ste in nato se odločimo, ali vas bomo sprejeli."

Govorec obsojencem glasno razlaga, da so prvi obsojenci služil z njim, in sicer pri napadu na vuhledarsko elektrarno v Ukrajini. "Šlo je za 40 obsojencev iz Sankt Peterburga, odšli so v jarke, kjer so tri zabodli z nožem, še sedem so jih ranili. En od umrlih je bil star 52 let in je služil 30-letno kazen, a umrl je kot heroj."

Opozorijo jih tudi, da bodo posebej pozorni na tiste, ki so v zaporu zaradi povezav z drogo. "Presodili bomo, ali je šlo za odvisnost od drog," je slišati med drugim. "Če bomo imeli pomisleke, si pridržimo pravico, da vas pošljemo na detektor laži, ki bo pokazal, kako stabilna oseba ste. Pozorni bomo tudi na tiste, ki služite kazen zaradi spolnih prekrškov, vendar razumemo, da vsak dela napake."