Wagnerjevi plačanci postali pomemben člen v ruskem vojaškem stroju

Ukrajinske sile so v zadnjih tednih dosegle znaten napredek na severovzhodu v okolici Harkova in na jugu v smeri Hersona, medtem ko v okolici Bahmuta v Donecku napredujejo Rusi. Ukrajinci sicer opozarjajo, da se z Wagnerjevimi plačanci soočajo že bolj ali manj vzdolž celotne frontne črte.

Wagner je zasebno vojaško podjetje, ki ga je ustanovil Jevgenij Prigožin – poslovnež, ki je blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Plačanci skupine Wagner navadno delujejo "v senci" in so redno tarča obtožb, da izvajajo zločine nad civilisti. V preteklosti so se med drugim borili v Siriji in Libiji, trenutno pa so prisotni v Maliju in Srednjeafriški republiki.