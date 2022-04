Wizz Air bo z Londonom znova povezal Kijev in Lvov

Letalski prevoznik Wizz Air s svojimi povezavami pokriva večji del vzhodne Evrope. A po začetku vojne v Ukrajini je s to vzhodnoevropsko državo, tako kot sicer tudi številni drugi letalski ponudniki, prekinil vse povezave. "Varnost naših potnikov in posadke ostaja naša glavna prednostna naloga," so odločitev komentirali takrat in dodali, da upajo, da se bo "normalnost kmalu vrnila v Ukrajino".