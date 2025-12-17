Naslovnica
Ukrajina

'Z ruskimi sredstvi nameravamo ukrajinsko vojsko financirati še vsaj dve leti'

Berlin, 17. 12. 2025 19.18 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Friedrich Merz

Nemški kancler Friedrich Merz je na spletu sporočil, da nameravajo z zamrznjenimi ruskimi sredstvi še vsaj dve leti financirati oborožene sile v Ukrajini. EU mora dokončati načrt uporabe zamrznjenih ruskih sredstev in tako še povečati pritisk na ruskega predsednika Vladimirja Putina, je še dejal in dodal, da želijo na ta način zagotoviti čim hitrejši konec vojne.

EU mora dokončati načrt uporabe zamrznjenih ruskih sredstev in tako še povečati pritisk na ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v nastopu v bundestagu pred četrtkovim vrhom EU dejal nemški kancler Friedrich Merz. "Jasno je, da je treba pritisk na Putina še povečati, da ga prepričamo, da se vključi v resna pogajanja," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Prav ta teden je sicer Merz v Berlinu gostil pogovore o prizadevanjih za končanje vojne, na katerih so sodelovali pogajalci Ukrajine na čelu s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, predstavniki ZDA in več evropskih voditeljev.

Nekateri voditelji evropskih zaveznic Kijeva so predlagali vzpostavitev večnacionalnih sil pod vodstvom Evrope, ki bi ob podpori ZDA skrbele za izvrševanje morebitnega mirovnega dogovora. Sile bi bile del varnostnih jamstev in naj bi zagotavljale, da Rusija dogovora ne bi kršila.

"Gre za pomoč Ukrajini, gre pa tudi za jasno sporočilo Rusiji, da bomo uporabili sredstva, ki so na voljo, da bi čim prej končali to vojno," je še dejal kancler, a obenem dodal, da razume zadržke belgijske vlade glede uporabe zamrznjenih ruskih sredstev.

Kasneje je na spletu sporočil: "Ruska sredstva nameravamo uporabljati za financiranje oboroženih sil Ukrajine še vsaj dve leti. Ta korak ne pomeni podaljševanja vojne, temveč njenega čim hitrejšega konca."

Na vprašanje poslanca opozicijske skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) glede sodelovanja nemških vojakov v omenjenih večnacionalnih silah je sicer Merz odvrnil, da je to vprašanje še odprto. "Na svetu obstajajo vprašanja, na katera ni tako enostavno odgovoriti, kot si morda predstavljate. In to vprašanje je eno izmed njih," je dejal.

V nagovoru poslancev je medtem med drugim poudaril, da tako Nemčija kot EU v spreminjajočem se svetu ne smeta stati križem rok in zgolj gledati, kako se svet na novo ureja. "Nismo igrača velikih sil," je zatrdil.

