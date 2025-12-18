Naslovnica
Ukrajina

'Z vrha ne bomo odšli brez dogovora o financiranju Ukrajine'

Bruselj, 18. 12. 2025 09.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.P.
Ursula von der Leyen v Beogradu

Ob prihodu na srečanje voditeljev članic EU je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dejala: "Vrha ne bomo zapustili brez dogovora o rešitvi za financiranje Ukrajine v prihodnjih dveh letih." Pomen tega je poudarilo tudi več voditeljev, ki se jim v primeru uporabe ruskega premoženja zdi nujno odgovoriti na skrbi Belgije.

Do tokratnega vrha po besedah Ursule von der Leyen prihaja v ključnem trenutku na poti do miru v Ukrajini. Ta potrebuje stabilno financiranje v obdobju 2026 in 2027, za kar naj bi bilo potrebnih 137 milijard evrov. EU se je odločila pokriti dve tretjini teh potreb oz. 90 milijard evrov, za kar sta na voljo dve možnosti - skupno zadolževanje ter uporaba ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru sankcij, je ponovila.

FOTO: AP

Danes von der Leynova pričakuje intenzivne razprave o tem, katero možnost bodo izbrali. "Zame je pomembno, da bomo na koncu zagotovili financiranje Ukrajine v prihodnjih dveh letih," je dejala in dodala, da vrha ne bodo zapustili brez dogovora.

Kot je sicer dejala, razume skrbi Belgije, kjer je shranjena velika večina od 210 milijard evrov premoženja ruske centralne banke. Trudijo se odgovoriti na vse njene pomisleke, je dodala in zagotovila, da morajo v primeru odločitve za uporabo ruskega zamrznjenega premoženja tveganja deliti vse države članice. "To je stvar solidarnosti, temeljnega načela Evropske unije," je dejala.

Pomen odločitve o financiranju Ukrajine je poudaril tudi poljski premier Donald Tusk. "Sedaj imamo preprosto izbiro: Bodisi denar danes ali kri jutri. Ne govorim samo o Ukrajini, govorim o Evropi. In to je samo naša odločitev," je dejal in menil, da morajo vsi evropski voditelji izkazati potreben pogum.

Nemški kancler Friedrich Merz, ki že ves čas zagovarja uporabo ruskega zamrznjenega premoženja, je dejal, da boljše rešitve ne vidi. Upa, da bodo prišli do dogovora in jim bo uspelo prepričati Belgijo, katere skrbi sicer razume.

Voditelji imajo sicer na dnevnem redu dvodnevnega vrha tudi spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva, pri čemer je vsaj ob robu pričakovati pogovore o podpisu prostotrgovinskega sporazuma z južnoameriškim Mercosurjem, usoda katerega je še vedno negotova.

Merz je izrazil upanje, da jim bo v dveh odločilnih dnevih uspelo doseči tudi dogovor o potrditvi tega sporazuma. Da je izjemno pomembno, da dobijo zeleno luč za potrditev sporazuma z Mercosurjem, je dejala tudi von der Leynova.

ursula von der leyen ukrajina vojna financiranje

