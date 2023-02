Začetek nove ofenzive: ruske tanke onesposobilo minsko polje Ukrajincev

Ker so se ruske sile zavedale močne ukrajinske obrambe, so izvedle osnovne varnostne ukrepe. Z izpuhi tankov in gorivom so ustvarile dimno zaveso, vsaj eno od vozil pa je imelo s seboj tudi minski plug. A ukrajinska vojska je nevtralizirala tudi te ukrepe. Rusi so zapeljali naravnost v gosto minsko polje, piše Forbs. Napad agresorjev se je tako končal z velikimi izgubami in umikom. Preživeli so za seboj pustili okoli 30 razbitih tankov in vozili BMP.

Medij ob tem domneva, da bi bile lahko vse večje izgube na ruski strani posledica neizurjenih čet, ki nadomeščajo poškodovane ali uničene vojaške enote. Za urjenje novih rekrutiranih vojakov si namreč ne vzamejo veliko časa, prav tako tudi ne sredstev. Ob tem pa naj bi tudi uničeno opremo nadomeščali s cenejšo.