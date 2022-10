Zahod zavrnil ruske trditve o umazani bombi

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v telefonskih pogovorih s kolegi iz Velike Britanije, Francije in Turčije, držav članic Nata, v nedeljo govoril o razmerah v Ukrajini in izrazil skrb pred možno provokacijo Ukrajine z uporabo t. i. umazane bombe. Pred tem se je v petek in nedeljo po telefonu pogovarjal z ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom.

"Naše države so dale jasno vedeti, da vsi zavračamo očitno lažne obtožbe Rusije, da Ukrajina pripravlja uporabo umazane bombe na svojem ozemlju," je ameriško zunanje ministrstvo zapisalo v skupni izjavi z britansko in francosko vlado. Izpostavili so, da bo svet spregledal vsak poskus uporabe te obtožbe kot pretveze za stopnjevanje ter vnaprej zavrnili vsakršno pretvezo za eskalacijo s strani Rusije.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je navedbe označil za absurdne in nevarne. Poudaril je, da Ukrajina takšnih bomb nima, niti jih ne namerava pridobiti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pa je svetovno skupnost pozval k odločnemu odzivu ob morebitni ruski zaostritvi vojne. "Če Rusija očita Ukrajini, da naj bi nekaj pripravljala, to pomeni le eno: Da je to že sama pripravila," je Zelenski dejal v večernem video nagovoru.

Osem mesecev od prvih napadov

Natančno osem mesecev od ruskega napada na Ukrajino je v središču pozornosti Herson, ki je že v prvih dneh vojne padel v ruske roke. V pričakovanju ukrajinske ofenzive ruske oblasti prebivalce tega strateško pomembnega mesta ob reki Dneper pozivajo, naj se umaknejo na varno. S seboj vzemite dokumente, denar, dragocenosti in oblačila, jim svetujejo. Kijev jih, nasprotno, spodbuja, naj ostanejo.