Zajeta, v povojih in zaslišana: Ukrajina trdi, da gre za Severnokorejca

"Naši vojaki so ujeli dva severnokorejska vojaka v regiji Kursk," je na družbenih omrežjih objavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je zapisal tudi, da je severnokorejske borce težko ujeti, saj "Rusi in drugi Severnokorejci pokončajo svoje ranjene in storijo vse, kar lahko, da bi preprečili dokaze, da v vojni proti Ukrajini sodeluje še ena država, Severna Koreja". Zatrdil je, da sta vojna ujetnika prejela ustrezno zdravstveno oskrbo, medijem pa bo omogočil dostop do njiju, saj da mora svet izvedeti, kaj se dogaja.

Pri SBU-ju so povedali, da to zajetje pomeni neizpodbiten dokaz o sodelovanju Severne Koreje v vojni v Ukrajini. Eden od ujetnikov je imel na sebi rusko vojaško izkaznico, izdano na drugo ime, drugi pa ni imel dokumentov. Mediji so v preteklosti že poročali, da Rusija skuša skrivati severnokorejske vojake s tem, da jim izdaja lažne dokumente.

Rusija in Severna Koreja veljata za tesni zaveznici

Vojaka z obvezami Predstavniki SBU-ja so povedali, da sta se ujetnika opisala kot izkušena vojaka, eden od njiju pa je povedal, da so ga v Rusijo poslali na urjenje, ne v boj. Moška ne govorita rusko ali ukrajinsko, zato komunikacija poteka s pomočjo korejskih tolmačev, v sodelovanju z varnostno službo Južne Koreje. Eden od vojakov, rojen leta 2005, naj bi opravljal tipično dolžnost vojaka strelca, v severnokorejski vojski naj bi bil od leta 2021. Drugi pa naj bi bil izvidniški ostrostrelec, rojen leta 1999, vojski se je pridružil leta 2016. Varnostna služba je objavila tudi video, ki prikazuje dva moška z azijskimi potezami, ki ležita v bolnišničnih posteljah, eden ima obvezane dlani, drugi pa čeljust. Ni prvič, da je Ukrajina poročala, da so zajeli severnokorejske vojake, a jih v preteklosti še niso uspeli zaslišati. Decembra naj bi jih zajeli več, a so umrli zaradi hudih poškodb. Rusi naj bi zasedli tudi naselje ob mestu Kurahove Ruska vojska je medtem danes sporočila, da je pridobila ozemlje v vzhodni ukrajinski regiji Doneck, severozahodno od mesta Kurahove, ki naj bi ga zasedla v ponedeljek. Zasedli naj bi podeželsko naselje Ševčenko, nadzor nad katerim je pomemben za zaščito mesta pred obstreljevanjem, poroča ruska agencija RIA Novosti.

Rusi naj bi zasedli strateško pomembno mesto Kurahove v Donecku