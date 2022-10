Zaloge orožja usihajo, države na razpotju: lastna obramba ali pomoč Ukrajini?

Težava za nekatere evropske države medtem predstavlja tudi dejstvo, da same nimajo močnega obrambnega sektorja, ki bi jim zagotavljal hitro produkcijo novega orožja. Številne so namreč za pomoč Ukrajini celo popolnoma izčrpale svoje zaloge rezervnega orožja iz sovjetskih časov, zdaj pa čakajo na nadomestilo iz ZDA. Mnoge se torej zanašajo prav na ameriško obrambno industrijo, poroča AP News.

Ukrajina od Združenih držav in drugih članic zavezništva Nata že mesece prejema orožje in opremo, ki je vredna več milijard evrov. Z dobavami skušajo državi, v kateri vse od 24. februarja vihra vojna, pomagati v boju proti Rusiji. A v škripcih so se zdaj znašle tudi nekatere države zaveznice, ki se tudi same soočajo s pomanjkanjem zalog orožja.

Slovenija je medtem po poročanju medija Ukrajini namenila skoraj 40 odstotkov svojih tankov. To informacijo smo preverili tudi na našem obrambnem ministrstvu, kjer pa so povedali, da nam točnega števila orožja in informacij o tem, katero orožje smo vse namenili za vojno v Ukrajini, ne morejo razkriti.

"Vprašanje je torej le, kolikšno tveganje ste pripravljeni prevzeti," je dejal Pevkur. A s podobnim vprašanjem in izzivi se ne soočajo le manjši narodi, kot je na primer Litva, temveč tudi nekatere večje članice Nata, vključno z Nemčijo. Nemško obrambno ministrstvo je namreč prav tako potrdilo, da so zaloge orožja omejene. "Kakšne so naše trenutne zaloge, vam iz varnostnih razlogov ne moremo povedati, vendar pa si prizadevamo, da bi trenutne vrzeli zapolnili," so sporočili.

ZDA so medtem Ukrajini od februarja namenile že več kot 17,5 milijarde dolarjev (slabih 18 milijard evrov) orožja in opreme, kar med nekaterimi člani kongresa sproža vprašanja, ali nemara s tem tudi sama prevzema preveliko tveganje. Čeprav Pentagon ne razkriva informacij o svojih obrambnih zalogah, pa raziskovalna skupina Stimson Center ocenjuje, da je vojna zaloge protitankovskega orožja Javelin zmanjšala za kar eno tretjino, zaloge raket Stinger pa za 25 odstotkov. Prav tako se zmanjšujejo zaloge topništva, saj havbic M777 ne proizvajajo več.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je sicer na nedavnem srečanju Nata v Bruslju Zahod pozval, naj napadeni državi zagotovijo dodatne zmogljivosti. Tudi evropski uradniki so za AP dejali, da Rusiji ne smejo dovoliti zmage v Ukrajini in da se bo njihova podpora nadaljevala. Vendar pa so se ob tem strinjali tudi, da jih skrbi domača obramba.

"Situacija v Ukrajini je privedla do splošnega pomanjkanja ponudbe. V določenih primerih smo si pustili minimalno zalog. Brez sprejemanja dolgoročno vzdržnih odločitev pri širjenju vojaške industrije nismo varni," je dejala poslanka litovskega parlamenta Dovil Šakalien. "To desetletje ne bo mirno. To desetletje bo težko," je ob tem poudarila.

Premalo izdatkov za obrambni resor

"Ocenjujemo, da bo Rusija slej ko prej obnovila svoje zmogljivosti," je dejal estonski obrambni minister, ki je poudaril, da lahko ruski predsednik Vladimir Putin izdelovalcem orožja ukaže, naj preidejo na 24-urno proizvodnjo. Dodal je, da je Rusija nekaj vojakov že napotila v tovarne namesto na frontno črto. "Rusija ima izkušnje pri rekonstituciji svoje vojske in lahko vsakih nekaj let sproži invazijo na evropske sosede," je še dejal in za primer navedel ruske poteze proti Gruziji leta 2008 ter polotoku Krim v letu 2014.

A zakaj je tako malo zalog? Razlog tiči v tem, da so vojaški izdatki mnogih evropskih držav po koncu hladne vojne postali nižja prednostna naloga vlad. To pa je oslabilo tudi obrambo držav. Dodatno je stanje poslabšal tudi vstop ameriških obrambnih podjetij na evropski trg. "Ko Norvežani uporabljajo F-16 in F-35 namesto švedskih bojnih letal Saab Gripen, to vpliva na moč evropskega obrambnega trga," je dejal Max Bergmann, evropski direktor Centra za strateške in mednarodne študije.