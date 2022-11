Zapleti z akreditacijami, zvezani 'kolaboranti', mučilna soba in kriki

Zapletlo se je, ko je generalštab oboroženih sil Ukrajine 13. novembra preklical delovna dovoljenja najmanj šestim novinarjem, ker naj bi kršili pravila o delovanju na območju spopadov. Med njimi so bili novinarji tako tujih medijev (CNN in Sky News) kot ukrajinskih medijev (Ukrainska Pravda in Hromadske), poroča Yahoo News.

Nekateri novinarji in medijske organizacije od ukrajinskih oblasti zahtevajo vrnitev akreditacij ukrajinskim in tujim novinarjem, ki so poročali o dogodkih v Hersonu takoj po njegovi osvoboditvi. Zahtevajo tudi, da se rešijo težave v komunikaciji z ukrajinskim ministrstvom za obrambo.

14. novembra so nato nekatere organizacije in mediji v zvezi s to zadevo pisali predsedniku Volodimirju Zelenskemu, vrhovnemu poveljniku Valeriju Zalužnemu in obrambnemu ministru Oleksiju Reznikovu.

Izpostavili so, da so poročila ukrajinskih in tujih novinarjev iz Hersona veliko prispevala k ukrajinski zmagi: "Ves svet je videl slike, ki so jih posneli naši kolegi iz CNN, Sky News in drugih vodilnih tujih in ukrajinskih medijev. Te slike so pokazale veselje, s katerim prebivalci Hersona pozdravljajo ukrajinsko vojsko, s tem pa so bile tudi ovržene laži ruske propagande. Prav tako je njihovo delo ključno za dokumentiranje ukrajinske zgodovine, ki nastaja prav zdaj."

Poudarili so še, da imajo profesionalni novinarji, ki so prejeli uradno akreditacijo ministrstva za obrambo, ustrezna znanja, opravili so številna usposabljanja ter imajo bogate izkušnje z delom na fronti.

Po njihovem mnenju sta "nerazumevanje specifičnosti dela vojnih dopisnikov in nepripravljenost za oblikovanje enakovrednih in transparentnih pravil povzročila komunikacijsko krizo".

Ocenili so tudi, da je kakršno koli omejevanje dela novinarjev na območju škodljivo za državo. "Nehajte se brez razloga vmešavati v delo novinarjev in jih obravnavajte spoštljivo ter razumite njihove potrebe in poslanstvo. Svet se uči o vojni in sočustvuje z Ukrajino tudi zaradi dela naših ukrajinskih in tujih kolegov," so bili ostri.