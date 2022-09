Zaradi napadov v Zaporožju ustavili en blok. 'Ukrajina skuša prevzeti nadzor'

Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so ukrajinske sile poskušale ponovno prevzeti nadzor nad jedrsko elektrarno Zaporožje. Zaradi obstreljevanja so medtem v elektrarni zaustavili enega od blokov. Obe strani se medsebojno obtožujeta, da Zaporožje obstreljujeta ravno pred obiskom inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Kijev prebivalcem regij, kjer potekajo boji, svetuje evakuacijo pred začetkom zime.

icon-expand Zaporožje FOTO: AP

Kijev je ruske sile obtožil, da so pred obiskom inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) napadle mesto Energodar, kjer se nahaja jedrska elektrarna Zaporožje. Ukrajinski župan mesta Enerhodar Dmitrij Orlov je povedal, da se je mesto zjutraj soočilo z močnim obstreljevanjem ter da so po zraku krožili ruski helikopterji. Rusko obrambno ministrstvo pa medtem trdi, da so ukrajinske sile zjutraj poskušale ponovno prevzeti nadzor nad jedrsko elektrarno. Dejali so namreč, da naj bi do 60 ukrajinskih vojakov ob 6. uri po lokalnem času s čolni prečkalo reko Dnjeper, ki deli ozemlje obeh strani, poroča Sky News, ki pa trditev sicer ni mogel neodvisno preveriti. Kasneje so dodali, da "diverzantsko skupino" napadajo tudi s helikopterji. Dva čolna naj bi potopili. Podobno kot Ukrajina, je tudi Rusija nasprotno stran obtožila poskusa provokacije, s katero naj bi prekinila načrtovani obisk inšpektorjev IAEA. Zunanji minister Sergej Lavrov sicer vztraja, da Rusija dela vse, kar lahko, da bi zagotovila varnost jedrske elektrarne: "Delamo vse, da zagotovimo, da je ta postaja varna, da varno deluje. In da tamkajšnja misija izpelje vse svoje načrte."

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Vodja IAEA Rafael Grossi je obljubil, da bo skupina inšpektorjev kljub spopadom s svojim obiskom nadaljevala. "Zavedamo se trenutne situacije. Prišlo je do vojaških aktivnosti, vključno z današnjim jutrom, pred nekaj minutami ... vendar se ne bomo ustavili," je dejal novinarjem malo preden je ekipa odšla na pot proti ozemlju, na katerem poveljujejo ruske sile. A lokalni župan je nato dejal, da misija zaradi ruskega obstreljevanja za zdaj še ni uspela doseči jedrske elektrarne. "Skupina ZN ne more nadaljevati premika zaradi varnostnih razlogov," je dejal. "Ukrajina si še naprej prizadeva za organizacijo varnega dostopa mednarodne misije IAEA do elektrarne. Zahtevamo, da Ruska federacija preneha s provokacijami in IAEA omogoči neoviran dostop do ukrajinskega jedrskega objekta," je še dodal. IAEA njegovih besed sicer za zdaj še ni potrdila.

Ukrajinska državna energetska družba Energoatom je medtem sporočila, da je bil zaradi obstreljevanja začasno ustavljen peti blok pet v jedrski elektrarni, ki je eden od dveh delujočih reaktorjev v objektu. To je potrdil tudi Orlov, ki je ob tem dejal, da so "zaščito v sili" aktivirali malo pred 5. uro zjutraj po lokalnem času. Po njegovih besedah je bil poškodovan napajani vod. "To je že drugič v zadnjih 10 dneh, da so kriminalna dejanja izgrednikov privedla do zaustavitve enote in zaprtja elektrarne," je zapisal na Telegramu ter dodal, da ukrajinski uslužbenci delajo vse, kar je v njegovi moči, da odpravi škodo na infrastrukturi. Kijev prebivalcem regij, kjer potekajo boji, svetuje evakuacijo pred začetkom zime Ukrajinska vlada prebivalcem, ki živijo na vzhodu in jugu države, kjer potekajo boji, svetuje, naj od tam odidejo pred začetkom zime. "Pozivam k evakuaciji iz Donecka, Hersona, Zaporožja in dela Harkovske regije pred začetkom hladnega vremena," je v sredo za ukrajinsko televizijo povedala podpredsednica vlade Irina Vereščuk. "Tisti, ki lahko, naj odidejo postopoma in načrtno," je dodala. Prebivalcem je prav tako svetovala, naj se na območja, kjer živijo, ne vračajo pred prihodnjo pomladjo, četudi bodo problem oskrbe z ogrevanjem tam rešili. Po njenih besedah je ukrajinska vlada zaenkrat odredila prisilno evakuacijo le v regiji Doneck, medtem ko druga omenjena območja še preverjajo.

icon-expand Ostanki uničene šole v Kramatorsku v Ukrajini. FOTO: AP

Ukrajinsko vodstvo zaradi ruske invazije pričakuje težko zimo. Oskrba s ogrevanjem, elektriko in vodo v nekaterih delih države zaradi poškodovane infrastrukture ne bo delovala ali pa bo delovala le v omejenem obsegu. Medtem se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v sredo že drugič v nekaj dneh sestal z vodji ukrajinske vojske, policije in tajne službe. Kot je dejal v svojem rednem večernem nagovoru, mu je vojska poročala o dogajanju na fronti, a podrobnosti ni navedel. "Povedal bom le eno: v imenu naše obveščevalne službe se želim zahvaliti vsem ljudem, ki nas močno podpirajo na jugu države, zlasti na Krimu," je dejal in dodal, da je obveščevalna služba hvaležna za namige in da skuša te čim bolj izkoristiti. V Ukrajini umrl britanski prostovoljni zdravnik Kot poroča BBC, naj bi medtem 24. avgusta v Ukrajini ubili britanskega prostovoljnega zdravnika Craiga Mackintosha, ki je sicer iz Thetforda v Norfolku. Novico je sporočila njegova sestra Britanec je bil ubit med prostovoljstvom v Ukrajini, pravi sestra Lorna Mackintosh, ki je na spletni strani GoFundMe zbrala več kot 5000 funtov (5780 evrov), s katerimi želi bratovo truplo pripeljati nazaj v Združeno kraljestvo. "Brat se je pogumno javil, da se v Ukrajino odpravi kot zdravnik. "Tam je pomagal reševati življenja. Ta nesebični človek je obtičal v mrtvašnici v Ukrajini in ne moremo ga spravil domov," je zapisala. "Prosim, pomagajte nam pripeljati tega vojnega junaka domov," je zapisala ob tem. Britansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da podpira družino. Kot je še dejala Mackintosheva, potrebujejo za vrnitev bratovega trupla v Združeno kraljestvo okoli 4000 funtov (4624 evrov).