Zaradi vojne bo Ukrajina pridelala za tretjino manj pšenice

Zaradi vse več motenj v pridelavi, ki so posledice vojne, in dejstvu, da so boji trenutno osredotočeni na vzhod države, kjer so glavne regije za pridelavo pšenice, Kayross ocenjuje, da se bo letina v primerjavi z letom 2021 zmanjšala za vsaj 35 odstotkov.

Ukrajina je že prepovedala izvoz žita in številnih drugih živil, da bi ohranila lastne zaloge hrane. Tudi prevoz žita je težaven, saj Rusija blokira izhod na Črno morje.

Svetovne cene pšenice so marca poskočile za 20 odstotkov zaradi neposrednega vpliva vojne na pridelavo ter višjih cen energije in gnojil po vsem svetu. Ti stroški so sicer naraščali že pred invazijo, a so se kasneje še povečali, saj so se zahodne države odločile zmanjšati uvoz nafte in plina iz Rusije.

Medtem ko so cene pšenice od takrat nekoliko zdrsnile nazaj z rekordnih vrednosti, analitiki Rabobank napovedujejo, da bi se lahko ponovno zvišale zaradi nadaljevanja vojne, sankcij proti Rusiji in sušnih razmer v drugih državah, ki pridelujejo pšenico, vključno z ZDA in Indijo.

Carlos Mera, analitik pri Rabobank, je za Guardian pojasnil, da bodo cene ostale visoke, saj je malo verjetno, da bi lahko vodilni svetovni proizvajalci znatno povečali proizvodnjo zaradi visokih cen gnojil in pritiska na pridelavo drugih poljščin, kjer so cene prav tako narasle. Rusija in Ukrajina sta tudi veliki proizvajalki gnojil, kar je dodatno dvignilo cene vhodnih sredstev za kmete.