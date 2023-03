Nazaj v prihodnost: strojnice 19. stoletja, puške iz '1. vojne', muzejski tank

Tako dolgotrajne, predvsem pa intenzivne vojne evropska celina ni videla že desetletja. Rusija vsakodnevno izstreli okrog 20.000 granat, na bojnih poljih pa leži na tisoče uničenih ruskih in ukrajinskih tankov, oklepnikov, tovornjakov in drugih vozil. Davek v ljudstvu in opremi je ogromen, žrtve nepredstavljive. Vojski odpirata stara sovjetska skladišča, s polic izginjajo relikvije iz 19. stoletja, iznajdljivi vojaki kombinirajo staro in novo vojaško opremo. Nekateri prizori spominjajo in opominjajo na neskončno in zlovešče prepletanje preteklosti s sedanjostjo .

Arzenal modernega in tehnološko sofisticiranega orožja je v primerjavi z zalogami iz časov hladne vojne precej omejen in neprimerljivo manjši. Po statističnih podatkih se je večina vojn v zadnjih dveh stoletjih končala v treh do štirih mesecih, moderne vojne so bile v povprečju še precej krajše. Le malo verjetno je, da je katera od neposredno ali posredno vpletenih strani predvidevala, da bo vojna v Ukrajini vstopila v drugo leto in da njenega konca kljub temu ne bo na vidiku. Obe strani in vojaški strokovnjaki priznavajo, da gre za vojno izčrpavanja. Pojav zastarelih orožij na bojišču pa je le ena od posledic.

Pred dnevi smo poročali o transportu 'Ruskega Frankensteina' na fronto. Gre za kombinacijo oklepnega amfibijskega vozila MT-LB, ki so ga v Sovjetski zvezi začeli proizvajati v petdesetih letih prejšnjega stoletja, in ladijske kupole 2M-3 z dvema 25-milimetrskima protiletalskima topovoma. Ruski viri so kasneje dodali, da gre za kupolo, ki je nabirala prah v zapečatenih skladiščih pacifiške flote.