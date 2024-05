Žbogar v Varnostnem svetu znova potrdil pravico Ukrajine do samoobrambe

Zasedanje je zahtevala Rusija in znova kritizirala tujo vojaško pomoč Ukrajini, ruski predstavnik pa je, kot vedno, najbolj napadel ZDA in njene zahodne zaveznice. S položajem v Ukrajini sta Varnostni svet seznanili visoka predstavnica ZN za razorožitev Izumi Nakamitsu ter aktivistka Margaret Kimberley .

Veleposlanik Samuel Žbogar je zagotovil, da se bo pomoč Ukrajini nadaljevala, dokler se ruska agresija ne preneha, in spomnil, da je na Harkov januarja padla raketa severno-korejske izdelave. Rusijo je s tem spomnil, da tudi sama prejema vojaško pomoč iz tujine, ki jo uporablja med svojo agresijo, in to od držav, ki so pod sankcijami Varnostnega sveta ZN.

"Skrajni čas je, da Varnostni svet izpolni svoj mandat in zagotovi vrnitev miru in varnosti v Ukrajino," je dejal.

Nakamitsujeva je povedala, da je od ruske invazije na Ukrajino minilo že 27 mesecev, kar pomeni 800 dni smrti, uničenja in izjemnega trpljenja Ukrajincev. Poudarila je, da morajo transferji orožja potekati znotraj mednarodnih pravnih okvirjev, kot so resolucije Varnostnega sveta ZN, in izrazila zaskrbljenost nad pošiljanjem protipehotnih min in kasetnih bomb v Ukrajino.