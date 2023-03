ZDA kitajskemu predsedniku: Putinu reci, naj preneha z vojnimi zločini

"Upamo, da bo Ši pritisnil na Putina, naj preneha bombardirati ukrajinska mesta, bolnišnice in šole, naj ustavi vojne zločine in grozodejstva ter umakne svoje enote," je dejal Kirby, ki pa ob tem pravi, da so zaskrbljeni, da bo Kitajska namesto tega zgolj ponovila pozive k prekinitvi ognja, s čimer pa bi ruske sile ostale znotraj suverenega ozemlja Ukrajine. "Vsaka prekinitev ognja, ki ne obravnava odstranitve ruskih sil iz Ukrajine, bi dejansko ratificirala ruska nezakonita osvajanja ozemlja," je poudaril.

Ukrajinski voditelji so pred obiskom Šija Džinpinga v Rusiji lobirali za srečanje ali vsaj telefonski klic med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in Šijem. Tudi Kirby je kitajskega predsednika pozval, naj zavzame konstruktivno držo v prizadevanjih za končanje konflikta in se pogovori tudi z Zelenskim.

Medtem pa je na srečanje z ukrajinskim predsednikom v Kijev nepričakovano prispel japonski premier Fumio Kišida. To je prvo potovanje japonskega premierja v državo, v kateri divja vojna. Ob tem pa je to tudi prvi obisk azijske članice skupine G7 v Ukrajini. Ministrstvo je v izjavi dejalo, da bo Kišida izrazil "solidarnost in neomajno podporo Japonske Ukrajini" ter "spoštovanje do poguma in vztrajnosti ukrajinskega ljudstva, ki je vstalo v bran svoji domovini".

Danes nadaljevanje pogovorov med Putinom in Šijem

Ruski predsednik Vladimir Putin je v preteklih dneh že dejal, da bo razpravljal o načrtu, ki ga je Kitajska predlagala za "reševanje akutne krize v Ukrajini". "Vedno smo odprti za pogajalski proces," je dejal Putin.

Kitajska je svoj načrt za zaključek vojne v Ukrajini objavila prejšnji mesec, ta pa med drugim vključuje "prekinitev sovražnosti" in obnovitev mirovnih pogajanj. Ni pa v kitajskem načrtu izrecno navedeno, da se mora Rusija ob zaključku vojne tudi umakniti iz Ukrajine. Slednje je predpogoj napadene države za kakršna koli pogajanja.