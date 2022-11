ZDA naj bi pozvale Ukrajino k pripravljenosti za pogajanja z Moskvo

The Wall Street Journal je pred dnevi poročal, da so Jake Sullivan , ruski sekretar za Sveta za nacionalno varnost Nikolaj Patrušev in kremeljski svetovalec za zunanjo politiko Juri Ušakov v preteklih mesecih opravili več zaupnih pogovorov. Neimenovani višji uradniki so za časnik povedali, da je trojica razpravljala o nevarnosti jedrske eskalacije vojne v Ukrajini, da pa niso razpravljali o končanju vojne.

Tiskovna predstavnica Ameriškega sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson pisanja časnika ni želela komentirati, je pa dejala, da ljudje trdijo veliko stvari. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je The Wall Street Journal obtožil objave številnih neresnic. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karin Jean-Pierre je v ponedeljek povedala, da si Združene države pridružujejo pravico za pogovore z Rusijo.

Prispevek finančnega časnika sledi nedavno objavljeni zgodbi The Washington Posta, ki je poročal, da naj bi Bela hiša pritiskala na Kijev, naj pokaže vsaj pripravljenost na pogajanja z Rusijo in se odpove zaprisegi, da z Moskvo ne bo pogajanj, dokler bo tam na oblasti Vladimir Putin. Teh navedb v Beli hiši nočejo ne zanikati ne potrditi. Rusija sicer trdi, da sta ZDA in Velika Britanija sabotirali pogajanja v marcu, kjer naj bi sprti strani skoraj dosegli dogovor. Obtožbe v Washingtonu in Londonu kategorično zanikajo.

Danes pa je iz Kijeva prišla vest, da se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravljen pogovarjati z Rusijo, vendar zgolj v obliki pristnih pogovorov, ki bodo pripeljali do obnove ukrajinskih meja, ruske kompenzacije vojne škode in kaznovanja tistih, ki so odgovorni za vojne zločine. Zelenski je sicer po ruski priključitvi okupiranih območij Ukrajine objavil deklaracijo, s katero prepoveduje pogajanja z aktualnim ruskim vodstvom.

Sullivan je dejal, da je ohranjanje stikov z Moskvo v interesu vseh držav, na katere vpliva ta konflikt. Svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna je sicer pred dnevi dejal, da ima predsednikova administracija nalogo zahtevati odgovornost storilcev hudih in grotesknih vojnih zločinov v Ukrajini.

Vse strani, posredno in neposredno vpletene v konflikt med Rusijo in Ukrajino, se sicer soočajo z vse večjimi pritiski zaradi vse bolj očitnih posledic, ki jih vojna ima na svetovno gospodarstvo, zaostrovanje krize in standard prebivalstva. Nekateri republikanci so celo napovedali, da bodo v primeru zmage na vmesnih volitvah zaustavili vojaško in finančno podporo Ukrajini.