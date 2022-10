ZDA odobrile dodatno vojaško pomoč Ukrajini v višini 745 milijonov evrov

"Še naprej bomo stali ob strani ukrajinskemu ljudstvu, ki z izjemnim pogumom in brezmejno odločnostjo brani svojo svobodo in neodvisnost. Zmogljivosti, ki jih zagotavljamo, so skrbno odmerjene, da bi na bojišču za Ukrajino prinesle največje spremembe," je ob tem izjavil ameriški državni sekretar Antony Blinken .

Putin: Za zdaj ni potrebe po novih obsežnih napadih. Naš cilj ni uničiti Ukrajino

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem nekaj dni po enem najbolj intenzivnih napadov na Ukrajino od začetka vojne dejal, da za zdaj ni potrebe po nadaljnjih obsežnejših napadih. Kot je po poročanju BBC dejal, je bila namreč zadeta večina določenih ciljev, prav tako pa da njegov cilj ni bil uničenje Ukrajine.

V pogovoru z novinarji po vrhu z regionalnimi voditelji v kazahstanskem glavnem mestu je ruski voditelj dejal, da so nedavni napadi uničili 22 od 29 ciljev v Ukrajini, ki jih je določila vojska, prav tako pa da bodo dobili tudi preostalih sedem. "Ni potrebe po novih množičnih napadih. Zdaj imamo druge naloge," je dejal.

Ukrajinski uradniki pa so Rdeči križ pozvali, naj opravi misijo v razvpitem zaporniškem taborišču na vzhodu države, ki ga zaseda Rusija. "Ne smemo več izgubljati časa. Na kocki so človeška življenja," je tvitnil vodja kabineta ukrajinskega predsednika. Rdeči križ je medtem sporočil, da ima otežen dostop do ukrajinskih vojnih ujetnikov, ki so jih ujele ruske sile. Tiskovni predstavnik organizacije Ewan Watson je sicer zatrdil, da "deli frustracije" Kijeva.