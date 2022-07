ZDA: Rusija se zanima za iranske drone, ki nosijo manevrirne rakete

"Imamo informacije, da se iranska vlada pripravlja Rusiji zagotoviti več sto brezpilotnih letal, ki so sposobna nositi manevrirne rakete," je za CNN povedal svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Jake Sullivan . "Ocenjujemo, da si je uradna ruska delegacija nedavno ogledala predstavitev iranskih brezpilotnih letal," je dodal Sullivan. "Objavljamo fotografije, posnete junija, ki prikazujejo iranske brezpilotnike, ki jih je tistega dne videla ruska vladna delegacija. To kaže na stalno rusko zanimanje za nakup oboroženih iranskih dronov." Ruska delegacija naj bi letališče znova obiskala 5. julija, poroča CNN.

Po podatkih ameriških obveščevalcev naj bi se ruska vojska že usposabljala za upravljanje z brezpilotnimi letali Shahed-191 in Shahed-129, na ukrajinskem bojišču pa bi jih lahko preizkusila do konca tega meseca. ZDA trdijo, da se je Rusija očitno obrnila na Iran, z namero, da okrepi svoje zaloge brezpilotnih letal. CNN še navaja, da trenutno ni jasno, kako učinkovito je iransko orožje.

V Teheranu so obstoj dogovorov o nabavi brezpilotnih letal zanikali, v Moskvi pa za zdaj molčijo. So pa sporočili, da bo predsednik Vladimir Putin v prihodnjih dneh obiskal Iran. Rusija in Iran sta v preteklosti podpisala več sporazumov o vojaškem in tehnološkem sodelovanju, Moskva pa je Teheranu dobavila več različnih orožij.

Nemški Die Welt je pred dnevi poročal o tem, da bi iranski droni lahko povzročili resno nevarnost za ukrajinsko vojsko. "Rusija je že naročila stotine brezpilotnih letal iz Irana, da bi jih uporabila v Ukrajini." Tudi Izraelski obrambni minister Benny Gantz je opozoril, da so iranski droni prav tako nevarni kot balistične rakete. Upokojeni ameriški general Kenneth Mackenzie pa je na lanskem zaslišanju povedal, da to iransko orožje predstavlja resno grožnjo za ameriško zračno prevlado v zalivu. Več vojaških analitikov opozarja, da gre za sofisticirano orožje, ki naj bi ga Iran uspel razviti s krajo ameriške tehnologije.