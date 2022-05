ZDA Rusijo obtožile, da globalne zaloge hrane 'drži za talce'

Združene države Amerike so Rusijo obtožile, da za talca drži svetovno zalogo hrane. V številnih državah v razvoju namreč obstaja strah pred lakoto, saj je ruski predsednik Vladimir Putin opozoril, da Kremelj pošiljk žita ne bo sprostil, dokler Zahod ne prekliče sankcij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da je Rusija Donbas spremenila v pekel in da nad Ukrajinci izvaja "genocid".

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na četrtkovi seji Varnostnega sveta ZN zahteval, da Rusija odpravi blokado ukrajinskih črnomorskih pristanišč in omogoči pretok hrane in gnojil po svetu. "Zdi se, da ruska vlada misli, da bo s tem, ko hrano uporablja kot orožje, dosegla tisto, česar invazija ni - da bo zlomila duh ukrajinskega ljudstva," je dejal na srečanju, ki ga je sklicala Bidnova vlada. "Zaloga hrane za milijone Ukrajincev in milijone drugih po vsem svetu je dobesedno talec ruske vojske," je dodal. Rusija in Ukrajina proizvedeta 30 odstotkov vse pšenice na svetu in 69 odstotkov vsega sončničnega olja. Pred tem je v četrtek Dmitrij Medvedjev, nekdanji predsednik Rusije, ki je zdaj višji varnostni uradnik, opozoril, da Rusija ne bo sprostila poti, če Zahod ne bo omilil sankcij proti Kremlju, poroča The Guardian.

icon-expand Svetovne zaloge hrane FOTO: AP

"Državam, ki uvažajo našo pšenico, bo brez zalog iz Rusije zelo težko" Po prošnjah zahodne vlade in Združenih narodov Moskvi, naj ponovno omogočijo pretok hrane in s tem preprečijo morebitno lakoto v nekaterih državah, je Medvedjev v četrtek dejal, da je Rusija to seveda pripravljena narediti, a da v zameno pričakuje "pomoč trgovinskih partnerjev, tudi na mednarodnih platformah". "Sicer ni nobene logike. Po eni strani nam uvajajo nore sankcije, po drugi strani pa zahtevajo preskrbo s hrano," je dejal Medvedjev in pripomnil: "Stvari ne delujejo tako, nismo idioti." "Državam, ki uvažajo našo pšenico in druge prehrambne izdelke, bo brez zalog iz Rusije zelo težko. Na evropskih in drugih poljih pa bo brez naših gnojil rasel le sočen plevel," je še dodal Medvedjev, ki je bil med letoma 2008 in 2012 predsednik, zdaj pa je namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta. Zatrdil je še, da Rusija lahko poskrbi za to, da bodo imele druge države hrano in da do prehranske krize ne bo prišlo. "Samo ne vmešavajte se v naše delo," je povedal.

Zelenski: Rusija je Donbas spremenila v pekel Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v nagovoru dejal, da Rusija nad Ukrajinci izvaja "genocid". Rusijo je obtožil, da je povsem uničila Donbas in ga spremenila v pekel. Območje te regije na vzhodu Ukrajine je trenutno središče najbolj intenzivnih bojev med ukrajinskimi in ruskimi silami. V svojem nočnem nagovoru iz Kijeva je Zelenski rusko vojsko tudi obtožil neprestanih napadov na regijo Odesa in na več mest v osrednji Ukrajini. "Vse to nima in ne more imeti kakršnekoli vojaške razlage za Rusijo," je dodal. Zelenski je ob tem izrazil prepričanje, da gre za nameren poskus Rusov, da ubijejo karseda veliko Ukrajincev in uničijo čim več hiš, infrastrukture in podjetij.