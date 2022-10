ZDA: Ruski 11. korpus uničen, Kaliningrad brez obrambe

11. korpus je bil ustanovljen pred šestimi leti, kot del baltske flote in zahodnega vojaškega okrožja. Njegova naloga je obramba kaliningradske eksklave, ki se nahaja med Poljsko in Litvo. Kljub temu, da je bila primarna naloga enot v sestavi korpusa obramba teritorija, pa so se v Kremlju kmalu po začetku invazije na Ukrajino odločili, da njegove enote pošljejo na ukrajinsko bojišče, kjer jih je Ukrajina hitro uničila, piše Forbes. 11. korpus sicer sestavljajo 18. motorizirana strelska divizija, 244. artiljerijska brigada, 152. raketna brigada, 7. motorizirani strelski polk, 22. neodvisni protiletalski polk, 46. neodvisni izvidniški bataljon ter 40. neodvisni poveljniški bataljon. Natančne podatke, katere od omenjenih enot so se nahajale v Ukrajini, je težko dobiti, saj Rusija (večinoma) ne poroča o dejavnostih posameznih enot.

Kot navaja ameriška revija, ki se sklicuje na dokumente, ki jih je iz ruskega štaba v harkovski Balakleji pridobil Reuters, je 11. korpus postal topovska hrana za ukrajinsko vojsko in praktično izginil z bojišča, Kaliningrad pa naj bi tako ostal povsem brez obrambe. Pred vojno v Ukrajini naj bi bilo v Kaliningradu vsaj 12.000 ruskih vojakov z okrog 100 tanki T-72, več sto oklepniki, samovoznimi havbicami Mstsa-S ter raketnimi lanserji BM-27 (Uragan) in BM-30 (Smerč).

Forbes navaja, da so bili ruski bataljoni v prvih dneh in tednih vojne zaradi slabega vodenja, logistike in oskrbe zelo ranljivi za napade ukrajinskega topništva, brezpilotnih letal in protitankovskega orožja. Po pisanju ameriške revije naj bi po umiku iz Kijeva in stabilizaciji frontnih črt Rusija utrpela visoke izgube, in sicer kar 50.000 ranjenih in ubitih vojakov. Rusija je pred nekaj tedni objavila, da je od začetka invazije umrlo nekaj manj kot 7000 ruskih vojakov. Številk žrtev vojskujoči se strani v času spopadov praktično ni mogoče neodvisno preveriti.

Kljub temu, da so Rusi relativno hitro napredovali na jugu, dosegli Herson, Melitopol in Mariupol. "Toda ruske sile so bile krhke. Bolj krhke kot ukrajinska vojska, oborožena z ameriškim in evropskim topništvom in raketami, ki je začela prebijati ruske oskrbovalne linije. Kremelj je obupno potreboval sveže enote in mobiliziral 11. armadni korpus ter ga z ladjami in letali premaknil v Belgorod v južni Rusiji, nato pa v Ukrajino, blizu Harkova," navaja poslovna revija.

Reuters je nato po uspešni ukrajinski ofenzivi v harkovski regiji prišel do dokumentov 11. korpusa, ki so bili datirani 30. avgusta. Kar pomeni le nekaj dni pred začetkom ukrajinske protiofenzive. V skladu s pridobljenimi informacijami je bila bojna moč enot korpusa na območju 71-odstotna, medtem ko so bili nekateri bataljoni zdesetkani.

Konec septembra je ameriški Center za strateške in mednarodne študije poročal, da je bil 11. korpus "hudo potolčen". Ukrajinski generalštab je sporočil, da so ruske sile v Harkovu izgubile več kot 200 vozil ter polovico vojakov. Forbes še ugotavlja, da je povsem mogoče, da se bo 11. korpus znova postavil na noge in po več mesecih obnovil del svoje bojne moči.

Uničenje skupine enot pomeni hud udarec za rusko vojsko, posledice tega pa so pomembne tudi za Evropo. 11. korpus, ki bi moral braniti Kaliningrad in ogrožati Natovo vzhodno krilo, sedaj ni zmožen ne enega ne drugega, še navaja revija.