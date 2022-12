ZDA: Severna Koreja z orožjem zalaga Wagnerjeve plačance

Ocenil je sicer, da to, kar so plačanci dobili iz Severne Koreje, ne bo spremenilo dinamike na bojiščih v Ukrajini. "Nas pa skrbi, da namerava Severna Koreja dostaviti še več vojaške opreme, " je opozoril. V novembru naj bi skupini Wagner med drugim v zameno za plačilo dostavila pehotne rakete.

Skupina, ki je neodvisna od ruske vojske, naj bi med drugim zdaj vodila krvavo obleganje ukrajinskega mesta Bahmut. "Wagner postaja rivalski center moči ruski vojski in drugim ruskim ministrstvom," je dejal.

Po mnenju ZDA Severna Koreja z dobavami orožja zasebni vojaški skupini, kakršna je Wagner, krši resolucije Združenih narodov, ki ji prepovedujejo izvoz orožja. Sankcij seveda ne bo, saj imata Kitajska in Rusija v Varnostnem svetu ZN pravico veta.

V Pjongjangu so sicer že večkrat zanikali, da bi imeli kakršnekoli orožarske posle z Rusijo. Tudi tokrat sta tako Severna Koreja kot skupina Wagner te informacije zanikala, poroča BBC. Prigožin je trditve označil za "trače in špekulacije", severnokorejsko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da so "neutemeljena". "Naše stališče ostaja nespremenjeno in transakcije z orožjem med Severno Korejo in Rusijo nikoli ni bilo", je dejal tiskovni predstavnik Severne Koreje.

Britanci: To je znak obupa

Medtem pa je britanski zunanji minister James Cleverly sporočil, da se Velika Britanija strinja z oceno Washingtona."Dejstvo, da se predsednik (Vladimir) Putin obrača na Severno Korejo po pomoč, je znak obupa in izolacije Rusije," je dejal.

Wagner je v zadnjem času dejaven tudi v Siriji in afriških državah in je bil že večkrat obtožen vojnih zločinov in kršitev človekovih pravic. Njegov vpliv in prisotnost sta se drastično okrepila, ko je ruska invazija na Ukrajino zabeležila številne neuspehe. Marca 2022 naj bi v boj poslal nekaj več kot 1000 vojakov, britanski strokovnjaki pa ocenjujejo, da je ta številka zdaj narasla na več kot 20.000, kar je približno 10 odstotkov vseh ruskih sil na terenu.