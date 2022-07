ZDA Ukrajini pošlijajo nove Himarse, ki jezijo Rusijo

ZDA so v petek Ukrajini odobrile dodatnih 175 milijonov dolarjev za pomoč v orožju in opremi v boju proti ruski agresiji, je sporočil državni sekretar Antony Blinken. Potrdil je, da nova pomoč vključuje tudi napredne raketne sisteme Himars. Nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW) pa je rusko vojsko obtožila, da na območjih pod njenim nadzorom v Ukrajini muči vojne ujetnike in civiliste.

icon-expand Napredni raketni sistem Himars FOTO: AP

Poleg omenjenih 175 milijonov dolarjev pomoči, ki poleg Himarsov vključuje tudi drugo orožje, ki ga Ukrajina učinkovito uporablja za obrambo svoje države, je ameriško ministrstvo za obrambo odobrilo še dodatnih 95 milijonov v okviru pobude za varnostno pomoč Ukrajini. S tem so ZDA doslej Ukrajini od januarja lani namenile za skupaj 8,2 milijarde dolarjev vojaške pomoči. "Naša zaveza Ukrajini ostaja neomajna," je sporočil Antony Blinken. Pri tem je dodal, da Ukrajinci navdihujejo svet z obrambo svoje države in svobode pred neizzvanim ruskim napadom.

S pošiljanjem naprednih raketnih sistemov Ukrajini so ZDA sicer razjezile Rusijo. Gre za mobilne raketne sisteme, ki so nameščeni na tovornjakih. Ti lahko izstreljujejo tako rakete srednjega kot tudi dolgega dosega tja do 300 kilometrov. Američani so sicer poslali le rakete z dosegom do 70 kilometrov, toda tudi z njimi Ukrajinci lahko posežejo globoko za frontno linijo.

"Brezno strahu in divjega brezpravja" Nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW) je rusko vojsko obtožila, da na območjih pod njenim nadzorom v Ukrajini muči vojne ujetnike in civiliste. "Ruske sile so okupirana območja na jugu Ukrajine spremenile v brezno strahu in divjega brezpravja," je opozorila predstavnica te organizacije Julija Gorbunova. Obsodila je "mučenje, nečloveško ravnanje, samovoljna pridržanja in zapiranje civilistov" v regijah Herson in Zaporožje, ki sta delno pod nadzorom ruske vojske, ter ruske oblasti pozvala, naj "takoj prenehajo s temi zlorabami", poroča francoska tiskovna agencija AFP.