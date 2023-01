ZDA uvedle sankcije proti kitajskemu podjetju, ki pomaga skupini Wagner

"Tako današnje razširjene sankcije proti Wagnerju kot tudi nove sankcije proti njihovim sodelavcem in drugim podjetjem, ki omogočajo ruski vojaški kompleks, bodo dodatno ovirale Putinovo sposobnost, da oboroži in opremi svoj vojni stroj," je dejala ameriška ministrica za finance Janet Yellen . Podjetje Spacety China se na to potezo ZDA za zdaj še ni odzvalo, poroča BBC.

"S temi posnetki so omogočali bojne operacije Wagnerja v Ukrajini," so zapisali na ameriškem ministrstvu. Sankcije med drugim onemogočajo prenos, plačilo ali izvoz katerega koli premoženja ali drugih deležev v Združenih državah ciljnim subjektom.

Spacety China pa sicer ni edino podjetje, ki je postalo tarča ameriških sankcij. Ob njem se je znašlo še 15 drugih subjektov, osem posameznikov in štiri letalske družbe, številne imajo svoje sedeže v Rusiji. Vsi naj bi bili del Wagnerjeve globalne podporne mreže. Tudi podjetji Sewa Security Services, ki ima sedež v osrednji Afriki, in Kratol Aviation s sedežem v Združenih arabskih emiratih. Obe naj bi zagotavljali letala za premikanje osebja in opreme med osrednjo Afriko, Libijo in Malijem.

Bela hiša ocenjuje, da Wagner poveljuje že okoli 50.000 borcem v Ukrajini. Podobno ocenjuje tudi britansko obrambno ministrstvo. Organizacija igra ključno vlogo v vojnih prizadevanjih Rusije in je bila močno vpletena v poskuse zavzetja Bakhmuta na vzhodu Ukrajine. Ključno vlogo naj bi imeli tudi pri zavzetju mesta Soledar v vzhodni regiji Donbas. Pripadniki skupine Wagner so sicer znani po svoji brutalnosti, usmrtili naj bi tudi več ruskih vojakov, ki se nočejo boriti proti ukrajinskim silam. Vodi jo Jevgenij Prigožin, tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina.