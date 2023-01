'Zdaj je ključni trenutek, da se Ukrajini pošlje vse, kar potrebuje za zmago'

Na vprašanje, ali bi se vojna lahko končala še letos, je dejal, da s partnerji počnejo vse, da bi se to zgodilo. "Vsi Ukrajinci upamo, da bo to leto – leto zmage."

"Pričakujemo, da bodo države, ki podpirajo mednarodno pravo in mir, ta načrt podprle," je dejal in dodal, da nikomur ne privošči klicev, kot jih dobivajo Ukrajinci – da njihovih dragih nikoli več ne bo nazaj.

"Prav tako želimo, da se spoštuje ozemeljska suverenost ukrajinskega teritorija. Rusija se mora umakniti z mednarodno priznanega ukrajinskega območja," je dodal. "Nazaj moramo dobiti ljudi, ki so jih aretirali in deportirali." Dejal je, da je to eno najbolj bolečih poglavij vojne. "Rusija je nazaj pripeljala koncentracijska taborišča, kjer fizično in moralno mučijo ljudi," je poudaril. Zato želijo tudi pravico, kaznovanje najvišjih ruskih predstavnikov za uničenje in trpljenje, ki ga povzročajo v Ukrajini.

Ukrajina je v tej vojni utrpela že za okoli 46 milijard evrov škode, je izpostavil. Požgane so velike gozdne površine, količina strupov v okolju je ogromna, je dodal in opozoril na okoljsko katastrofo.

Potem pa je tukaj energetska varnost. "Rusija je energijo uporabila kot orožje. Evropska unija se je oddaljila od ruskih energentov, a obstoječe sankcije so premalo, saj so ruski prihodki iz naslova plina in nafte še vedno preveliki in omogočajo poganjanje vojnega stroja. Po drugi strani Ukrajina potrebuje pomoč pri rekonstrukciji energetske infrastrukture."

"Najbolj pomembno je, da svet podpre ta mirovni načrt, kajti če bo Rusija izolirana, če bo resolucija sprejeta, potem je to ključno. To in naš uspeh na bojišču. Ne pričakujem pa, da bo Rusija prostovoljno sprejela ta načrt. Če bi se stvari lahko rešile drugače, namreč te vojne nikoli ne bi bilo. Ampak mislim, da tudi Rusija ve, da se ne more boriti proti celotnemu svobodnemu svetu. Vem pa, da pogumen ukrajinski boj svetu kaže, da demokracija in svoboda zmagujeta. Verjamem, da to že zdaj razume tudi rusko vodstvo."

Ukrajina zaenkrat uživa podporo Zahoda. Pa jih skrbi, da bi se to spremenilo? In kako gledajo na Nemčijo, ki ji nekateri očitajo, da ni zanesljiv partner? "Ne vidim scenarija, po katerem bi podpora Ukrajini usahnila. Pravzaprav vidimo, da se podpora krepi, da se ji pridružujejo novi podporniki. Verjamejo v našo zmago in ponavljajo, da nam bodo dali vse, kar potrebujemo za zmago – in to je za Ukrajince še kako pomembno."

Glede Nemčije pa je dejal, da je igrala zelo pomembno vlogo, da je lahko Ukrajina postala kandidatka za članstvo v EU, poslala je ogromno podpore. "Ni dovolj, ampak včasih se stvari zgodijo hitro, včasih je potrebnih več pogovorov. Ampak v splošnem menim, da je nemška družba na strani Ukrajine, da podpira pomoč za Ukrajino. In upam, da bomo že kmalu videli realizacijo te podpore nemške družbe tudi v dodatnih paketih tako zelo pomembnega orožja, ki ga potrebujemo za zmago."