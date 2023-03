'Zdaj vemo, kaj je v resnici v njem – on je morilec'

Vojaške vaje, sovražnik iz kartona. Cilj romunskih sil je čete pripraviti na najslabši možni scenarij. Skoraj 5000-tonska fregata prevaža posadko 240 moških in žensk, medtem ko drsi skozi vode Črnega morja. Na levi strani, na severu, leži Ukrajina. Obala Rusije je na severovzhodu, Gruzija leži na vzhodu in Turčija na jugu.

Romunsko ozemlje je v dosegu ruskih balističnih raket in le 225 kilometrov loči Krimski polotok, ki ga zasedajo Rusi, in delto Donave, ki večinoma leži v Romuniji. Vlada v Bukarešti je napovedala, da namerava letos povečati vojaške izdatke na 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda – čeprav je to veliko breme za to državo, ki jo pesti revščina.

Da bi Regele Ferdinand, zgrajena leta 1976 in oborožen s torpedi in 76-milimetrskim topom, vzbujala prav veliko spoštovanje ruske vojske, sicer ni pričakovati, bolj gre za vzpostavitev prisotnosti na odprtem morju. Od junija lani Romunija tudi črpa zemeljski plin ob svoji obali, vojne tik pred svojimi vrati pa si tako ne želi nihče.

Najpomembnejše ukrajinsko pristanišče, pogosto imenovani biser Črnega morja, je Odesa, dolgo priljubljena točka ruskih vladarjev s svojim južnjaškim pridihom in večkulturno zgodovino. Mesto je leta 1794 ustanovila Katarina Velika, vendar so njej posvečen spomenik podrli novembra 2022.

O življenju tu je pisal Aleksander Puškin. Dela ruskega narodnega pesnika se še vedno prodajajo v knjigarnah v Odesi, vendar so postavljena na police za tujo literaturo.

Dostop do Potemkinovih stopnic in do pristanišča je bil blokiran od izbruha vojne. V parku Tarasa Ševčenka pa visijo znaki, ki opozarjajo na mine. "To, kar se trenutno dogaja, je napad na to kulturo, za katero Rusi trdijo, da sploh ne obstaja," pravi svetovalec župana. Uvrstitev na Unescov seznam je pomembna za prebivalce Odese – saj s tem svet vsaj delno prevzema odgovornost za usodo mesta, njegove kulture in umetnosti.

V Odesi se na umetnost gleda kot na orožje, kot na obliko upora proti barbarstvu. "Prava umetnost prihaja iz duše," je za Spiegel dejal kipar Mihail Reva. Reva, rojen v Kerču na polotoku Krim, je verjetno najslavnejši živeči umetnik iz Odese.

Kako bi bilo po vojni mogoče živeti z Rusi – njihovimi črnomorskimi sosedami? "Mislim in čutim Rusa," pravi Reva. "Toda zame je ta država prenehala obstajati 24. februarja." Misel na to, da je leta 2002 oblikoval darilo za vladarja Kremlja, je tista, ki bi jo najraje pozabil: kompas, ki ga je ustvaril za Putinov 50. rojstni dan, je vseboval citat, v katerem je filozof Immanuel Kant opisal svoji dve vodilni načeli: "Zvezdno nebo nad menoj in moralnim zakonom v meni."

20 let kasneje ugotavlja, da Putin očitno ni razumel diskretnega sporočila teh besed. "Zdaj vemo, kaj je v resnici v njem - on je morilec."