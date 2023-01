Združeno kraljestvo: Putinova 'zasebna vojska' ima v Ukrajini do 50.000 vojakov

Britansko obrambno ministrstvo je objavilo obveščevalne podatke, ki kažejo, da ruska najemniška skupina Wagner v Ukrajini poveljuje do 50.000 borcem. Po oceni tamkajšnjih vojaških virov so pripadniki skupine postali "ključni element" ruske agresije v Ukrajini. Ključno vlogo naj bi imeli tudi pri zavzetju mesta Soledar v vzhodni regiji Donbas. Pripadniki skupine Wagner so sicer znani po svoji brutalnosti, usmrtili naj bi tudi več ruskih vojakov, ki se nočejo boriti proti ukrajinskim silam.

V Ukrajini se bori do 50.000 vojakov iz "zasebne vojske" ruskega predsednika Vladimirja Putina (pogosto opredeljeni tudi kot zasebno vojaško podjetje PMC ali mreža plačancev), bolje poznane kot skupina Wagner, so sporočili z britanskega obrambnega ministrstva. Združene države so medtem ocenile, da je med 50.000 pripadniki Wagnerja, napotenimi v Ukrajino, 10.000 pogodbenikov in 40.000 rekrutiranih obsojencev.

Kot je britansko ministrstvo zapisalo v objavi, je ruski enotni državni register 27. decembra 2022 pokazal, da se je paravojaška skupina Wagner uradno registrirala kot pravna oseba. Kot dejavnost so opredelili "svetovanje pri upravljanju", pri čemer pa niso omenili izvajanja bojne službe. "Ni še jasno, v kolikšni meri bo subjekt 'Wagnerjev center' uporabljen za upravljanje Wagnerjevih paravojaških dejavnosti. Kljub dolgotrajnim razpravam o reformi zakona ostajajo zasebne vojaške družbe v Rusiji nezakonite," so zapisali in dodali, da skupina ne deluje v skladu z zakoni Rusije, kjer so zasebni vojaški pogodbeniki uradno prepovedani.

Ob tem so zapisali, da je lastnik skupine Wagner Jevgenij Prigožin organizacijo verjetno delno financiral prek državnih pogodb, ki so jih oddala njegova druga podjetja. Prigožin je šele septembra 2022 priznal ustanovitev Wagnerja; oktobra 2022 je odprl sedež v Sankt Peterburgu. "Namen registracije je verjetno povečati Prigožinovo komercialno korist in dodatno legitimirati to vse bolj odmevno organizacijo," so dodali. Pripadniki skupine Wagner so sicer znani po svoji brutalnosti, usmrtili naj bi tudi več ruskih vojakov, ki se nočejo boriti proti ukrajinskim silam.