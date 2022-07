Zelenski bo nagovoril državni zbor: 'To je izkaz prijateljstva Ukrajini'

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes v državnem zboru prek videopovezave nagovoril poslanke in poslance ter še nekatere druge vabljene visoke goste. Gre za izkaz prijateljstva državi in izraz podpore njenemu narodu, so ob tem sporočili iz državnega zbora.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP Nagovor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je izkaz prijateljstva ukrajinski državi, so sporočili iz državnega zbora. Prav tako pa državni zbor s tem izraža tudi podporo ukrajinskemu narodu, so še sporočili. Pobudo za povabilo predsedniku Ukrajine, da nagovori državni zbor, pa sta podprla odbor za zunanjo politiko in odbor za zadeve Evropske unije. Najprej bo zbrane nagovorila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, sledil pa bo vklop Zelenskega. Z njim se je pred zasedanjem voditeljev držav članic EU v Bruslju konec junija pogovarjal tudi slovenski premier Robert Golob, ki je ukrajinskemu predsedniku zagotovil, da se odnos Slovenije do Ukrajine kljub zamenjavi vlade ni spremenil. Zelenski je takrat Golobu čestital za imenovanje na čelo slovenske vlade in se mu zahvalil za pripravljenost podpreti podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini, ki je status kandidatke kasneje tudi prejela.