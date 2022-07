Zelenski civilistom naročil evakuacijo iz Donecka

Kot so v soboto sporočili ruski obrambni uradniki, je Moskva mednarodno skupnost pozvala k "objektivni preiskavi" incidenta. Rdeči križ je sicer že v petek zaprosil za dostop do zapora in do preživelih zapornikov. Vendar pa sprva dovoljenja niso dobili, zaradi česar je namestnik vodje delegacije Rdečega križa v Ukrajini Daniel Bunnskog opozoril, da je odobritev dostopa do vojnih ujetnikov obveznost po ženevski konvenciji.

Zapor Olenivka je sicer pod nadzorom samooklicane Ljudske republike Doneck (DNR), ki jo podpira Rusija, kaj se je tam zgodilo v petek, pa za zdaj ostaja nejasno. Nepreverjeni ruski videoposnetki posledic napada prikazujejo preplet razbitih pogradov in zoglenelih trupel. V soboto je nato Rusija objavila seznam 50 ujetnikov, ki so bili v napadu ubiti.