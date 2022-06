Zelenski delil posnetek rakete, ki je razstrelila nakupovalno središče

"Očitno je, da so ruski morilci prejeli koordinate cilja rakete," je dejal, prepričan, da je bil cilj pobiti čim več ljudi. "Za to dejanje terorizma bo tako kot za vse druge odgovorna Rusija," je še zagotovil v nagovoru in dodal, da bo državo kazen doletela na bojiščih, s krepitvijo sankcij in tudi na sodišču.

Da je bil cilj ruske rakete zagotovo prav polno nakupovalno središče, je prepričan ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski . S svetom je delil videoposnetek, ki prikazuje zadetje Kremenčuka. "Danes želim nagovor končati z dokazom, ki bo končal zavajanje glede raketnega napada na nakupovalno središče v Kremenčuku," je dejal Zelenski in dodal, da so ruske sile, kot kaže, prejele ukaz, katero tarčo naj napadejo.

Tudi ruska vojska je slikala drugačno sliko. V torek je zatrdila, da je zadela bližnje skladišče orožja v mestu, eksplozija pa da je sprožila požar v nakupovalnem centru, ki pa naj bi bil po navedbah Moskve v tistem času zaprt. Prebivalci mesta so sicer te trditve kategorično zavrnili in poudarili, da na območju ni skladišča z orožjem.

Zelenski je ob tem članice ZN prosil, naj pravno opredelijo izraz teroristična država. Pravi namreč, da invazija Moskve na Ukrajino dokazuje "nujno potrebo, da se ta izraz uveljavi na ravni Združenih narodov in da se vsako teroristično državo kaznuje".

Vse članice, vključno z Rusijo, je Zelenski pozval k minuti molka za vse tiste, ki so umrli v vojni. Urad ZN za človekove pravice (OHCHR) je do 26. junija zabeležil 4731 smrti civilistov v državi in 5900 ranjenih. A OHCR ob tem priznava, da je dejanska številka umrlih in ranjenih najverjetneje še veliko večja. V napadu na nakupovalno središče je sicer po trenutnih podatkih umrlo najmanj 18 ljudi, več deset jih je ranjenih in pogrešanih.