Zelenski: Evropa se ne more zanesti na ZDA, ustvariti mora lastno vojsko

Podpredsednik ZDA JD Vance je v petkovem govoru, v katerem je napadel evropske demokracije, opozoril, da mora Evropa "močno okrepiti" svojo obrambo. Zelenski pa je ob tem ocenil, da je resnično "prišel čas, da Evropa ustvari svoje oborožene sile". "Včeraj je podpredsednik ZDA v Münchnu jasno povedal, da se večdesetletni odnos med Evropo in Ameriko končuje. Odslej bodo stvari drugačne in Evropa se mora temu prilagoditi," je dejal.

Ob tem je ukrajinski predsednik opozoril, da se Evropa ne more več zanesti, da jim bodo ZDA priskočile na pomoč ob morebitnih grožnjah. "Številni voditelji pa so že govorili, da Evropa potrebuje lastno vojsko," je dodal.

Koncept evropske vojske so namreč predlagali že številni drugi voditelji, vključno s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. "S Trumpom sva pred dnevi govorila glede njegovega pogovora s Putinom. Niti enkrat ni omenil, da bi Amerika za pogajalsko mizo potrebovati tudi Evropo. To pove veliko. Minili so časi, ko so ZDA podpirale Evropo," je še povedal Zelenski.

Približuje se tretja obletnica vojne v Ukrajini; Rusija je invazijo izvedla v zgodnjih jutranjih urah 24. februarja 2022. Trump in njegov obrambni minister Pete Hegseth pa sta nedavno izrazila prepričanje, da je malo verjetno, da bi se Ukrajina pridružila Natu. Hegseth je ob tem dejal tudi, da se mu zdi možnost, da bi se Ukrajina vrnila na svoje meje pred letom 2014 nerealna. Kljub temu pa Zelenski vztraja, da članstva Ukrajine v Natu ne bo umaknil s pogajalske mize.

Golob po razpravah glede vojne v Ukrajini za poenotenje stališč

Slovenski premier Robert Golob je po razpravah o pogajanjih za dosego miru v Ukrajini medtem sporočil, da je Slovenija Ukrajini pomagala od prvega dne vojne. "Slovenija je Ukrajini od prvega dne ruske agresije pomagala srčno in odločno, na kar smo upravičeno ponosni. Zato nam ni in ne more biti vseeno, kako bo premirje doseženo," je zapisal v izjavi.