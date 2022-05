Zelenski: Kijev bo storil vse za obrambo Donbasa

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči v videonagovoru ocenil, da so razmere v Donbasu zelo težke. "Varujemo svojo državo in delamo vse, da bi okrepili obrambo regije," je povedal in dodal: "Če okupatorji mislijo, da bosta Liman in Severodoneck njihova, se motijo. Donbas bo ukrajinski."

Ruska vojska pa je nato danes potrdila, da je zavzela strateško mesto Liman na vzhodu Ukrajine, ki leži na poti do mest Slovjansk in Kramatorsk, ki sta še vedno pod nadzorom Kijeva. Rusija izvaja tudi silovite raketne napade na mesti Bahmut in Soledar v regiji Doneck, je sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Rusko obrambno ministrstvo je s tem potrdilo navedbe proruskih separatistov, ki so v petek sporočili, da so zavzeli Liman. Ukrajinski generalštab je sicer v svojem zadnjem poročilu o razmerah navedel, da se boji okoli njega nadaljujejo.