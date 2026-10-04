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Ukrajina

Zelenski napovedal napade na rafinerije nafte, Rusija: Napade bomo okrepili

Kijev/Moskva, 04. 10. 2026 16.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.P.
Rusija zadela most v Kijevu

Rusija je sporočila, da bo okrepila napade na Ukrajino. Pred tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napovedal, da bo Kijev stopnjeval napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski sicer v Kijevu gosti nemškega kanclerja Friedricha Merza.

"Po izjavi Zelenskega ... bodo sile Ruske federacije okrepile napade na vojaške in vojaško-industrijske objekte ter z njimi povezano infrastrukturo v Kijevu in drugih ukrajinskih regijah," je v izjavi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedlo rusko obrambno ministrstvo.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da se bo Rusija borila "s polno močjo", vse dokler ne bo možno "mirno reševanje konflikta" v Ukrajini. "Kot je povedal predsednik Vladimir Putin, si želimo miru in bi raje, da ga dosežemo z mirnimi sredstvi. A dokler to ni mogoče, se borimo in se tudi bomo borili s polno močjo," je dejal po poročanju ruske tiskovne agencije RIA Novosti, ki jo povzema srbski Tanjug.

Rusija je ta konec tedna po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega izstrelila na cilje v Ukrajini več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. "Več kot 800 dronov je bilo na reaktivni pogon in Rusija mora prevzeti odgovornost za to zaostritev razmer," je navedel v današnji objavi na Telegramu.

Po besedah Zelenskega so bili glavni cilji stanovanjski objekti in kritična infrastruktura, zaradi česar je prišlo do motenj pri oskrbi z električno energijo. "Davi so Rusi ponovno napadli z dronom Severni most v Kijevu. Z droni so napadli skladišče medicinske opreme v Sumiju. Na žalost je en človek umrl. V Dnipru so zadeli komunikacijsko podjetje. Šest ljudi je ranjenih," je navedel.

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Ob tem je Zelenski poudaril, kako pomembno je, da Ukrajina ni sama. "Danes je nemški kancler Friedrich Merz na obisku v Kijevu. Državi, ki dosledno igra vodilno vlogo pri zaščiti življenj Ukrajincev pred ruskimi napadi, smo hvaležni za podporo. In danes pripravljamo rešitve, da bi mi v Ukrajini in po vsej Evropi imeli več možnosti za obrambo," je zapisal Zelenski.

Po navedbah ukrajinskih oblasti je ukrajinska protizračna obramba minulo noč in danes zjutraj nevtralizirala 123 od 135 dronov ter dve ruski lahki manevrirni raketi, ki so bili usmerjeni k ciljem v Ukrajini.

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