Zelenski napovedal napade na rafinerije nafte, Rusija: Napade bomo okrepili

"Po izjavi Zelenskega ... bodo sile Ruske federacije okrepile napade na vojaške in vojaško-industrijske objekte ter z njimi povezano infrastrukturo v Kijevu in drugih ukrajinskih regijah," je v izjavi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedlo rusko obrambno ministrstvo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da se bo Rusija borila "s polno močjo", vse dokler ne bo možno "mirno reševanje konflikta" v Ukrajini. "Kot je povedal predsednik Vladimir Putin, si želimo miru in bi raje, da ga dosežemo z mirnimi sredstvi. A dokler to ni mogoče, se borimo in se tudi bomo borili s polno močjo," je dejal po poročanju ruske tiskovne agencije RIA Novosti, ki jo povzema srbski Tanjug.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Rusija zadela most v Kijevu Profimedia

Rusija zadela most v Kijevu Profimedia

Rusija zadela most v Kijevu Profimedia

Rusija zadela most v Kijevu Profimedia







Rusija je ta konec tedna po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega izstrelila na cilje v Ukrajini več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. "Več kot 800 dronov je bilo na reaktivni pogon in Rusija mora prevzeti odgovornost za to zaostritev razmer," je navedel v današnji objavi na Telegramu. Po besedah Zelenskega so bili glavni cilji stanovanjski objekti in kritična infrastruktura, zaradi česar je prišlo do motenj pri oskrbi z električno energijo. "Davi so Rusi ponovno napadli z dronom Severni most v Kijevu. Z droni so napadli skladišče medicinske opreme v Sumiju. Na žalost je en človek umrl. V Dnipru so zadeli komunikacijsko podjetje. Šest ljudi je ranjenih," je navedel.