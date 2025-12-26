Zelenski napovedal skorajšnje srečanje s Trumpom

"Dogovorili smo se za srečanje na najvišji ravni - s predsednikom Trumpom - v bližnji prihodnosti. Veliko odločitev se lahko sprejme pred novim letom," je na družbenih omrežjih sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski .

Datuma srečanja ni navedel, ukrajinski mediji pa so pred tem ob sklicevanju na diplomatske vire poročali, da bi se srečanje lahko zgodilo v nedeljo na Floridi.

Ukrajinski predsednik se je v četrtek skupaj z nekaterimi drugimi predstavniki Ukrajine, ki sodelujejo v pogajanjih za končanje vojne, pogovarjal s posebnim odposlancem ZDA Stevom Witkoffom in zetom predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem. Pogovor je označil za zelo dober.

Pred tem je Zelenski v torek javnosti predstavil podrobnosti najnovejše različice predloga načrta za končanje vojne, s katero so se po njegovih besedah strinjali ameriški in ukrajinski pogajalci. Ta predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je prav tako v četrtek omenila napredek v pogovorih med Rusijo in ZDA.