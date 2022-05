Zelenski o pogojih za sklenitev dogovora, Mariupol zapustilo še 50 civilistov

Kot je povedal Volodimir Zelenski, je vodja "Ukrajine in ne mini Ukrajine", pri tem pa ni omenil polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Ruske sile se sicer trenutno borijo za popoln nadzor nad ukrajinskim mestom Mariupol. V jeklarni Azovstal na jugovzhodu mesta se še vedno zadržujejo pripadniki ukrajinskih sil in nekaj civilistov.

Končno zavzetje Mariupola bi bil največji dosežek Rusije v dveh mesecih vojne in bi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu dalo dober razlog za slavje in praznovanje 9. maja oziroma dneva zmage, ko država praznuje zmago Sovjetske zveze nad nacisti v drugi svetovni vojni, poroča BBC.

A Zelenski je znova poudaril, da si Rusija ne more prilastiti ozemlja, ki ga je zasedla, odkar je napadla Ukrajino. Da bi ustavili vojno med Rusijo in Ukrajino, bi moral biti naslednji korak vrnitev v čas pred invazijo, je dejal. Pri tem je omenil 23. februar. Pozval je tudi k obnovitvi diplomatskega dialoga med obema državama. "Kljub temu da so uničili vse naše mostove, mislim, da vsi mostovi še niso uničeni," je dejal.

Medtem so se v petek nadaljevale evakuacije iz obleganega Mariupola. V operaciji, ki so jo koordinirali Združeni narodi in Rdeči križ, so iz jeklarne Azovstal uspešno evakuirali dodatnih 50 civilistov, vključno z 11 otroki. Verjetno je, da v bunkerjih pod tovarno ostaja ujetih še več ljudi.

Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je dejala, da so operacijo upočasnili boji in provokacije. Povedala je, da se bodo evakuacije nadaljevale v soboto.

Medtem je Zelenski pozval nemškega kanclerja Olafa Scholza, naj 9. maja obišče Ukrajino. Prisotnost nemškega voditelja v Ukrajini na dan, ko Rusija praznuje dan zmage, bi bila zelo simbolična, meni ukrajinski predsednik. "Lahko naredi ta zelo močan, moder politični korak, da pride sem 9. maja, v Kijev," je dejal.