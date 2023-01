Zelenski ob dnevu enotnosti: Vsi skupaj branimo Kijev

Ruske sile napredujejo proti dvema mestoma v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine, kjer so se ta teden zaostrili spopadi z ukrajinskimi silami. Po besedah vodje proruskih regionalnih oblasti boji potekajo na območju mest Orikiv in Guljajpole. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob dnevu enotnosti izrazil prepričanje v zmago Ukrajine.

Po besedah vodje proruskih oblasti v regiji Zaporožje Vladimirja Rogova se fronta premika zlasti v dveh smereh, okoli krajev Orikiv in Guljajpole, je poročala ruska tiskovna agencija Ria Novosti. Orikiv leži približno 50 kilometrov južno od istoimenske regionalne prestolnice Zaporožje, ki je pod nadzorom Kijeva, Guljajpole pa bolj vzhodno. V obeh krajih je pred rusko invazijo živelo okoli 15.000 ljudi. Kot je dejal Rogov, na teh območjih potekajo aktivni boji. "Pobuda je v naših rokah," je povedal. Rogov je sicer že v začetku tedna napovedal "lokalno ofenzivo" okoli Orikiva in potrdil zavzetje vasi Lobkove v Zaporožju, o čemer je v petek poročalo tudi rusko obrambno ministrstvo. Ukrajinska vojska pa je v današnjem rednem dnevnem poročilu sporočila, da je bilo več kot 15 naselij tarča ruskega obstreljevanja v Zaporožju. V luči teh dogajanj pa so visoki ameriški uradniki svetovali Ukrajini, naj odloži začetek velike ofenzive proti ruskim silam vse, dokler v Ukrajino ne prispe zadnja dobava ameriškega orožja in dokler za ukrajinske vojake ne bodo zagotovili usposabljanja, poroča The Guardian.

Vjačeslav Volodin je mednarodno skupnost opozoril, naj Ukrajini preneha dobavljati orožje.

Predsednik ruske državne dume in Putinov zaveznik Vjačeslav Volodin pa je ob tem mednarodno skupnost opozoril, da svetu grozi "globalna katastrofa", če bodo države Nata in Washington Ukrajino še naprej oskrbovale z orožjem. "Če Washington in države Nata Ukrajini dobavijo orožje, s katerim bodo napadli civilna mesta in poskušali zavzeti naša ozemlja – tako kot grozijo – bo to povzročilo povračilne ukrepe z uporabo močnejšega orožja," je zapisal na Telegramu. "Ruski napad je pripeljal do ponovnega oživljanja naše ukrajinske enotnosti" Ukrajinski predsednik Zelenski je ob dnevu enotnosti, ki ga v Ukrajini praznujejo danes, čestital državljanom in izrazil prepričanje v zmago Ukrajine, ki se že skoraj leto dni sooča z rusko agresijo.

