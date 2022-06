Zelenski obiskal Odeso in Mikolajev. 'Ukrajina je edino, kar imamo. Pazite nanjo'

To sicer ni prvič, da se je voditelj odpravil na vojno območje. Čeprav je večinoma lociran v ukrajinski prestolnici, kjer se med drugim srečuje z mednarodnimi voditelji, je v zadnjih tednih obiskal tudi druga mesta na frontni liniji, tudi mesto Harkov.

Tako Mikolajev kot Odesa sta že od začetka vojne v Ukrajini tarča ruskih napadov. Sta namreč pomembni strateški točki za nadzor obale Črnega morja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zdaj prvič od 24. februarja odpravil na to južno fronto ter se srečal s tamkajšnjimi vojaki, uradniki in zdravstvenimi delavci, poroča BBC.

Ruske sile so glavna poveljnika ukrajinskih borcev iz jeklarne Azovstal, ki so se predali po bitki za Mariupolj, prepeljale v Rusijo. Kot je v soboto zvečer poročala ruska tiskovna agencija Tass , je bilo to potrebno zaradi preiskav.

Mikolajev leži le 100 kilometrov od Hersona, ki ga je Rusija okupirala že v prvih dneh vojne, in je ključna tarča ruskih sil. Že večkrat se je tako znašlo pod težkim raketnim in topniškim bombardiranjem. Guverner mesta Vitalij Kim je sicer v začetku tedna dejal, da ruske čete razstreljujejo mostove v bližini Hersona, s čimer želijo upočasniti protiofenzivo Kijeva.

"Pomembno je, da ste živi. Dokler živite, obstaja močan ukrajinski zid, ki ščiti našo državo," je Zelenski dejal vojakom v Odesi. V imenu vseh Ukrajincev se jim je zahvalil za njihovo službo domovini. V Mikolajevu pa je vojakom podelil tudi medalje ter jih prosil, naj pazijo na Ukrajino in tudi sami nase.

"Predstavniki specialnih enot so Svjatoslava Palamarja in Sergeja Volinskega premestili iz Donecka v Rusko federacijo, da bodo z njima opravili preiskovalne dejavnosti. Prav tako so v Rusijo prepeljali druge častnike iz različnih ukrajinskih enot," je povedal neimenovan predstavnik organov kazenskega pregona. Resničnosti navedb za zdaj ni bilo mogoče neodvisno potrditi.

Svjatoslav Palamar naj bi bil namestnik poveljnika bataljona Azov, Sergej Volinski pa poveljnik 36. mornariške brigade ukrajinskih oboroženih sil.

Usoda več sto branilcev Mariupolja, ki so se maja predali po večmesečnem obleganju ruskih sil, ni znana. Iz Moskve so pred časom sporočili, da so bili premeščeni na vzhod Ukrajine, ki je pod nadzorom proruskih sil.