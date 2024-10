Zelenski objavil posnetek ruskega opustošenja: 'Potrebujemo podporo'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po še enem tednu ruskih zračnih napadov na njegovo državo je Zelenski znova prosil zahodne zaveznike za pomoč pri protiletalski obrambi. Samo v zadnjem tednu je bilo več kot 1100 napadov z jadralnimi bombami in več kot 560 napadov z brezpilotnimi letali, je poudaril.

Ukrajinska zračna obramba je samo danes poročala o 80 napadih ruskih brezpilotnikov. Bili so odbiti.

Poleg kopenske operacije Rusija že več kot dve leti in pol dnevno izvaja tudi zračne napade na Ukrajino. Zlasti objekti energetske infrastrukture so vedno znova tarča ruskih oboroženih sil.

Vladimir Putin, ki je 24. februarja 2022 začel agresorsko vojno proti Ukrajini, je medtem v intervjuju za rusko državno televizijo znova posvaril Zahod pred uporabo orožja dolgega dosega za napade na cilje v ruskem zaledju.

Ker Ukrajina ne more izvesti takšnih napadov brez pomoči častnikov in satelitskih podatkov držav Nata, bo Rusija to razumela kot sodelovanje Zahoda v vojni. Rusko obrambno ministrstvo v tem primeru pripravlja različne scenarije odziva, je dejal. Podrobnosti pa ni razkril.