Zelenski od Zahoda želi tudi rakete dolgega dosega in bojna letala

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo kmalu za tem, ko so Nemčija in ZDA Ukrajini obljubile dobavo bojnih tankov, zahodne države zaprosil tudi za rakete dolgega dosega in bojna letala.

"Razširiti moramo sodelovanje na področju artilerije in začeti z dobavo raket dolgega dosega," je poudaril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in hkrati pozval tudi k dobavi bojnih letal. "To so sanje in to je naša naloga," je nadaljeval.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

Ob tem se je zahvalil nemškemu kanclerju Olafu Scholzu in ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu za napovedano pošiljko bojnih tankov leopard in abrams. "Hvaležen sem našim zaveznikom za njihovo pripravljenost, da nam zagotovijo sodobne in zelo potrebne tanke. Način, kako vsi skupaj sodelujemo pri krepitvi svobode, obrambi Ukrajine in Evrope, je zgodovinski dosežek," je dejal. Ob tem je Zahod pozval, naj tanke pošlje hitro in v zadostnih količinah. "Hitrost in količina sta zdaj ključnega pomena. Večjo obrambno podporo kot bodo naši junaki na fronti prejeli od sveta, hitreje se bo končala ruska agresija," je še dodal.