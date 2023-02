Zelenski: Ozemeljski dogovor s Putinom odpade, ne zaupam mu

Ukrajinski predsednik pa se je odzval tudi na grožnjo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka , da se bo v vojni pridružil Rusiji, če bo njegova država napadena. "Upam, da se Belorusija ne bo pridružila vojni. A če se bodo, bomo z bojem nadaljevali. In na koncu bomo preživeli," je dejal in dodal, da bi bila ruska uporaba Belorusije za vstopno točko napada "velika napaka".

V preteklem tednu se je Zelenski sestal z voditelji Združenega kraljestva in Evropske unije. Z obiskom je želel okrepiti mednarodno podporo, zaprosil pa je seveda tudi za sodobno orožje za obrambo svoje države. Na prošnjo po sodobnih bojnih letalih je britanski premier Rishi Sunak dejal, da trenutno ne izključuje ničesar. A medtem so v Kijevu vse bolj razočarani nad hitrostjo, s katero v državo prihaja orožje zaveznic. Dobave bojnih tankov, ki jih je prejšnji mesec obljubila vrsta zahodnih držav, vključno z Nemčijo, ZDA in Združenim kraljestvom, naj bi bile od prihoda na bojišče oddaljene še tedne.

Del ruske invazije na Ukrajino se je namreč 24. februarja 2022 začel prav z ozemlja Belorusije. Od tam so poskušali prodreti v prestolnico. Do Kijeva se jim je sicer uspelo prebiti, a z velikimi izgubami, mesta pa niso mogli popolnoma zavzeti. Po nekaj tednih obleganja so se tako morali umakniti.

Glede ruske taktike v vojni je sicer Zelenski dejal, da je brez vrednosti. "Način, kako so vse uničili. Če so ruski vojaki prejeli takšne ukaze in jih tudi izvedli, pomeni, da delijo iste vrednote," je dejal.

"Danes je naše preživetje naša enotnost," je Zelenski odgovoril na vprašanje, kako se bo vojna končala. "Verjamem, da se Ukrajina bori za svoje preživetje." Ter da je njegova država na poti proti Evropi tako na področju gospodarstva kot tudi s svojimi vrednotami. "Mi smo izbrali to pot. Želimo varnostna jamstva. Kakršni koli ozemeljski kompromisi bi nas naredili kot državo šibkejše," je dejal.

Pa še, da tu seveda ne gre za kompromis. "A zakaj bi se tega bali? V življenju vsak dan sprejemamo na milijone kompromisov. Vprašanje je le s kom. S Putinom? Ne, ker pri njem ni zaupanja. Dialog z njim? Ne. Ker ni zaupanja," je še jasen.