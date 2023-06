Zelenski potrdil začetek protiofenzive ukrajinske vojske

"V Ukrajini potekajo protiofenzivne in obrambne akcije, o katerih pa ne bom podrobno govoril," je na novinarski konferenci ob obisku kanadskega premierja Justina Trudeauja v Kijevu dejal Zelenski. "Zaupati morate naši vojski in jaz ji zaupam," je dodal.

Ostanki enega od sestreljenih brezpilotnih letalnikov so po navedbah južnega poveljstva ukrajinske vojske padli na večnadstropno stanovanjsko zgradbo in zanetili požar. V plamenih so umrli trije civilisti, še 26 ljudi je bilo ranjenih.

"Zanimivo je, kaj je Putin dejal o naši protiofenzivi. Pomembno je, da Rusija čuti, da jim ni preostalo več veliko časa," se je danes na te navedbe odzval Zelenski. Dodal je, da je vsak dan v stiku z vojaškimi poveljniki, vključno s poveljnikom oboroženih sil Valerijem Zalužnim, in "vsi so zdaj pozitivno naravnani – povejte to Putinu".

Rusija je na cilje v Ukrajini usmerila 35 brezpilotnih letal in osem raket, ukrajinska vojska pa je po navedbah letalskih sil sestrelila dvajset dronov iranske izdelave in prestregla dve balistični raketi. Ruski napadi so bili usmerjeni tudi na cilje v regiji Poltava in v Harkov.

ZDA napovedale nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini

ZDA so v petek napovedale 2,1 milijarde dolarjev dodatne vojaške pomoči Ukrajini, ki naj bi začela dolgo pričakovano protiofenzivo za povrnitev ozemlja, ki ga je zasedla Rusija. Sveženj zajema rakete za sisteme zračne obrambe Patriot, topniške granate, brezpilotna letala in strelivo za lasersko vodene raketne sisteme.

Novo orožje ponazarja nadaljnjo zavezanost Ukrajini, da lahko v kratkem času okrepi svoje ključne zmogljivosti, pa tudi trajno sposobnost svojih oboroženih sil, da dolgoročno branijo svoje ozemlje in odvračajo rusko agresijo, je sporočil Pentagon.

S tem je vrednost vojaške pomoči, ki so jo ZDA zagotovile Ukrajini od začetka leta 2021, narasla na 40,4 milijarde dolarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek izjavil, da se je ukrajinska protiofenziva začela, Ukrajina pa tega še ni potrdila.

Nekdanji vojaški poveljnik zveze Nato, upokojeni general David Petraeus, je za Washington Post ocenil, da bo ofenziva Ukrajine na začetku potekala počasi in ob velikih žrtvah, sčasoma pa naj bi Ukrajinci z zahodnim orožjem in taktikami presegli pričakovanja in izpolnili cilje, med katerimi je, da Rusiji odvzamejo kopenski dostop do Krima.