Ukrajina

Zelenski potuje na Florido: kaj bo z Donbasom in Zaporožjem?

Miami, 28. 12. 2025 07.38

Avtor:
STA M.P.
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. V ospredju pogovorov bo predlog mirovnega načrta za Ukrajino, katerega podrobnosti je nedavno predstavil Zelenski, pa tudi varnostna jamstva za Ukrajino ter status Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Predlog zadnje različice mirovnega načrta z 20 točkami med drugim predvideva zamrznitev frontne črte, začetek pogovorov o demilitariziranih območjih in varnostna jamstva za Ukrajino. Slednja bodo osrednja tema srečanja med Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim, voditelja pa bosta govorila tudi o statusu Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Zelenski se je v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem, nato pa prek videopovezave opravil pogovore z voditelji več evropskih držav. Ob tem je izpostavil, da so bili zadnji obsežni napadi na cilje v Ukrajini odziv Moskve na mirovna prizadevanja.

Prav tako je na družbenem omrežju spomnil, da je Kijev podprl predlog Trumpa za prekinitev ognja. "Ukrajina je pristala na več različnih kompromisov in to je dokumentirano v naših osnutkih dogovorov, v našem načrtu z 20 točkami. Ukrajina je pripravljena storiti vse, ker je potrebno, da ustavi to vojno," je dodal.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Rusija medtem po mnenju Zelenskega kaže željo po nadaljevanju vojne. Tudi v luči tega je ukrajinski predsednik pojasnil, da so za Kijev poleg ozemeljskih vprašanj in statusa jedrske elektrarne v Zaporožju najpomembnejša varnostna jamstva.

V Kremlju so medtem v petek potrdili, da so se ruski in ameriški predstavniki po telefonu znova pogovarjali o mirovnem načrtu za Ukrajino. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov pa je nato v televizijskem pogovoru Ukrajino obtožil, da skuša "torpedirati" pogovore o ameriškem načrtu. Dejal je, da je besedilo, ki so ga predstavili v Kijevu, "radikalno drugačno" od tistega, o katerem sta govorila Washington in Moskva.

Kremelj: Srečanje Trumpa in Putina ni potrebno

Na lovu
