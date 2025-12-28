Zelenski potuje na Florido: kaj bo z Donbasom in Zaporožjem?

Predlog zadnje različice mirovnega načrta z 20 točkami med drugim predvideva zamrznitev frontne črte, začetek pogovorov o demilitariziranih območjih in varnostna jamstva za Ukrajino. Slednja bodo osrednja tema srečanja med Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim , voditelja pa bosta govorila tudi o statusu Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Zelenski se je v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem, nato pa prek videopovezave opravil pogovore z voditelji več evropskih držav. Ob tem je izpostavil, da so bili zadnji obsežni napadi na cilje v Ukrajini odziv Moskve na mirovna prizadevanja.

Prav tako je na družbenem omrežju spomnil, da je Kijev podprl predlog Trumpa za prekinitev ognja. "Ukrajina je pristala na več različnih kompromisov in to je dokumentirano v naših osnutkih dogovorov, v našem načrtu z 20 točkami. Ukrajina je pripravljena storiti vse, ker je potrebno, da ustavi to vojno," je dodal.