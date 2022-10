Zelenski pred zelenim zaslonom: na ulicah Kijeva ali v studiu?

"Podpora Ukrajini ni trend, meme ali viralni izziv. To ni sila, ki bi se bliskovito razširila po svetu in potem z enako hitrostjo izginila. Če želite razumeti, kdo smo, od kod prihajamo in kam gremo, potem morate izvedeti več o tem, kdo smo. Ta knjiga vam bo pomagala ravno pri tem," pravi Zelenski. Prepričan je, da bo izbrana šestnajsterica pomagala bralcem " razumeti Ukrajince: naš navdih, naša načela in naše vrednote".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izbral 16 svojih nagovorov, ki jih bo 6. decembra izdala založba Penguin Random House oz. njena hčerinska družba Crown. Uvodnik knjige z naslovom "A Message from Ukraine" (Sporočilo iz Ukrajine) bo napisal Arkadij Ostrovski , Economistov urednik za področje Rusije in Vzhodne Evrope, dobiček od prodaje pa bo šel k fundaciji United24, ki jo je Zelenski ustanovil, da bi koordinirala donacije Ukrajini, poroča tiskovna agencija Associated Press .

Od začetka ruske invazije na Ukrajino je Zelenski že neštetokrat nagovoril tako domačo kot tujo javnost. Če je bil med video nagovorom 24. februarja, ko je razglasil vojno stanje, še oblečen v suknjič in kravato, pozneje ni več slekel olivno zelene. Oblačil je vojaške puloverje ali pulije, nosil srajce in majice s kratkimi rokavi v tem odtenku ter iz svoje pisarne v Kijevu ali pa celo s tamkajšnjih ulic obveščal ljudi o razmerah v Ukrajini. Videi so bili videti povsem spontani, posneti v obliki selfijev z mobilnim telefonom.

Omogoča brisanje dejanskega ozadja slike ali videa, ki se nato nadomesti s poljubno vsebino. Torej, nekdo v resnici stoji v praznem studiu, pred očmi gledalca pa se v ozadju vseeno riše ulica. In prav to so očitali Zelenskemu.

Prav ti posnetki pa so mu prinesli veliko občudovanja doma in na tujem, saj so ljudje hvalili njegov pogum, da se sprehaja po Ukrajini, čeprav je tarča ruskih sil. Toda posamezni proruski mediji oz. uporabniki družbenih omrežij pa so ves čas trdili, da Zelenskega sploh ni tam, pač pa posnetke snema s pomočjo t. i. zelenega zaslona, ki se pogosto uporablja pri videoprodukciji ali v filmski industriji.

Čeprav se je v prihodnjih tednih in mesecih v ukrajinski prestolnici srečal tudi z več tujimi voditelji in je javno obiskal številne druge kraje po Ukrajini, namigovanja o tem, da lažira prizorišča, s katerih se oglaša, nikoli niso povsem potihnila. Nov zagon pa so dobila pred dnevi, ko se je na spletu pojavila fotografija, kako Zelenski res stoji pred zelenim zaslonom, v ozadju pa je viden tudi kup tehnološke opreme.

Številnim spletnim uporabnikom se je tako zdelo, da so končno našli neizpodbiten dokaz za svoje pretekle trditve. "In tako so narejeni famozni videi Zelenskega. Veliko zelenih zaslonov in tehničnih posegov. Hollywood pomaga. Vsa ta tehnologija, ki daje vtis, da so stvari resnične. Impresivna propaganda, še sami ne bi zmogli bolje," se je glasil eden izmed tvitov, ki je 12. oktobra zbral 13.000 delitev in 35.000 všečkov.

Objavo je denimo delilo tudi rusko veleposlaništvo v Veliki Britaniji, so ugotovili pri France 24, kjer so stvar vzeli pod drobnogled v svoji rubriki za ugotavljanje dejstev The Observers.