Zelenski predlagal zamenjavo Putinovega zaveznika za vojne ujetnike

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo predlagal zamenjavo visokega proruskega politika Viktorja Medvedčuka za vojne ujetnike, ki jih zadržujejo moskovske sile. Medtem se je v Mariupolu po navedbah ruskega obrambnega ministrstva predalo več kot 1000 borcev 36. brigade mornarice ukrajinskih oboroženih sil.

Med drugim je v novem nagovoru ukrajinski predsednik izpostavil, da se je Medvedčuk po pobegu iz hišnega pripora kar 48 dni skrival, preden je končno skušal pobegniti iz države. "Še posebej cinično se mi zdi, da je skušal pobegniti v uniformi ukrajinske vojske. Skušal se je zamaskirati. Kakšen vojak. Kakšen patriot," je dejal Zelenski in dodal, da če se je Medvedčuk odločil, da bo oblekel vojaško uniformo, potem zanj veljajo vojna pravila. Zelenski je povedal, da je Rusiji predlagal zamenjavo aretiranega oligarha za ukrajinske civiliste in vojake, ki so v ruskem ujetništvu. "Pomembno je, da o tej možnosti razmislijo tudi naše varnostne sile in vojska," je dejal po poročanju Reutersa.

icon-expand Vladimir Putin in Viktor Medvedčuk. Znano je, da je Medvedčuk s Putinom v tesnih odnosih. Med drugim je Putin boter njegove hčerke, po poročanju Washington Posta pa s Putinom tudi skupaj dopustujeta in gledata dirke Formule 1 in tekme v borilnih veščinah. FOTO: AP

V nagovoru se je tudi zgražal na ruskim vojnim načrtom. "Danes so v Rusiji dejali, da njihove operacije tečejo kot načrtovano. Ampak če sem odkrit, nihče na svetu ne razume, kako je lahko takšen načrt uspešen. Kako je lahko uspešen načrt, če je v malo več kot mesecu umrlo več deset tisoč njihovih lastnih vojakov. Kdo bi odobril takšen načrt? Koliko lastnih vojakov jim mora umreti, da bo za Rusijo to še sprejemljivo?" se je vprašal. Rusko obrambno ministrstvo: V Mariupolu se je predalo več kot 1000 ukrajinskih vojakov Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je v Mariupolu orožje prostovoljno odložilo 1026 članov 36. brigade mornarice ukrajinskih oboroženih sil in se predalo "zaradi uspešne ofenzive ruskih oboroženih sil in enot Doneške ljudske republike". Med njimi naj bi bilo 162 častnikov in 47 vojakinj. Ministrstvo je sporočilo še, da so 151 ranjenih ukrajinskih vojakov takoj na kraju primarno zdravstveno oskrbeli, nato pa jih na nadaljnje zdravljenje odpeljali v mestno bolnišnico v Mariupolu. Tudi ruska vojna novinarja Aleksandr Sladkov in Semjon Pengov sta poročala, da je prišlo do največje predaje ukrajinskih vojakov doslej.

Da naj bi separatistične sile na vzhodu Ukrajine zavzele Mariupol, smo poročali že v torek. Vodja proruskih upornikov Denis Pušilin je v ponedeljek trdil, da je mariupolsko pristanišče že pod nadzorom ruskih sil. Okoli 1500 vojakov naj bi se najprej skušalo prebiti iz Mariupola, a je bil po poročanju ruskih oblasti ta poskus onemogočen, del ukrajinske vojske je bil ob tem uničen, del pa naj bi se predal. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je to sicer zanikalo.

Po slovanski mitologiji je Koščej moški antagonist, negativen lik, zlodej in zločinec.

Tudi nekdanji ukrajinski notranji minister Arsen Avakov je v torek na Twitterju nakazal možnost izmenjave ujetnikov. "Kremelj naj zagotovi varen koridor za umik naših civilistov in vojske iz Mariupola, mi pa jim bomo predali Koščeja," je zapisal. Pri tem se ugiba, da je namigoval na Medevčuka.

Vplivnega proruskega politika Medvedčuka aretirali v torek Informacije o predaji ukrajinskih vojakov so v javnost prišle nekaj ur pred objavo o aretaciji Medvedčuka. Ukrajinske varnostne službe so sporočile, da so aretirale Medvedčuka, ki je najbližji in najvplivnejši zaveznik predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke