Zelenski bo prvič po začetku vojne na obisku v tujini

V uradu Zelenskega morebitnega obiska v ZDA uradno za zdaj niso komentirali, poroča britanski BBC.

Zelenski je postal mednarodni simbol ukrajinskega odpora proti Rusiji, ki pa je svoje odmevne pozive za pomoč doslej naslavljal preko video povezav. Iz Ukrajine ni odpotoval, ampak je na primer v ZDA poslal svojo soprogo. Doma je po navedbah Kijeva ostajal zato, da Rusom pokaže, da ga ne morejo prestrašiti in pregnati.

Pot na tuje bi ga tudi izpostavila varnostnim grožnjam. Za Zelenskega je lahko sicer nevarno vsako potovanje iz bunkerja v Kijevu, a zaradi tega ni nehal potovati po domovini, kjer obiskuje vojake na fronti, ranjence, prebivalce uničenih območij in prizorišča uspehov ukrajinske vojske proti Rusom.

Njegova uspešna pot v ZDA bi pomenila dodaten udarec že tako hudo prizadetemu ugledu Rusije kot vojaške velesile.

ZDA so največja podpornica Ukrajine v denarju in orožju. Ukrajini so doslej zagotovile že za okoli 50 milijard dolarjev (približno 50 milijard evrov) pomoči, vključno s približno 20 milijard dolarjev (približno 20 milijard evrov) vredno pomočjo na področju varnosti.

Kijev že nekaj časa posebej prosi za sisteme patriot, saj so Rusi v veliki meri spremenili taktiko in zdaj od daleč iz zraka napadajo z brezpilotnimi letalniki, letali in raketami ter uničujejo civilne cilje in kritično infrastrukturo.