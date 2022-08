Razmere v Donbasu so peklenske. Rusi naj bi Ukrajincem uničili skladišče orožja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je razmere v Donbasu na vzhodu Ukrajine označil za peklenske in dodal, da ima Rusija v regiji še vedno premoč. "Naša vojska ne more uničiti ruske, saj imajo premoč tako v številu vojakov kot tudi v topništvu," je v nočnem video sporočilu sporočil Zelenski in dodal: "To je pekel, ki ga niti besede ne morejo opisati." Rusija je na drugi strani zatrdila, da je uničila skladišče orožja na zahodu Ukrajine v bližini Lvova. "Z natančnimi raketami dolgega dosega je bilo blizu mesta Radehiv pri Lvovu uničeno skladišče tujega orožja, ki ga je Ukrajina dobila iz Poljske," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, ki ni navedlo podrobnosti o domnevno uničenem orožju.

Zahodni del Ukrajine, kjer leži Lvov, je sicer redko tarča ruskih napadov. O eksplozijah na območju blizu meje s Poljsko pa so v torek zvečer poročale ukrajinske oblasti, piše nemška tiskovna agencija dpa. Poleg tega so v Moskvi sporočili, da so uničili štiri skladišča raket, topniškega orožja in opreme blizu Mikolajiva na jugu Ukrajine ter v doneški regiji. Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je tudi dejal, da je bilo na območju Mikolajiva ubitih več kot 50 ukrajinskih vojakov, poroča dpa, ki dodaja, da navedb ni mogoče preveriti na terenu. Proruski separatisti v Donecku so sporočili, da so zasedli dve vasi jugovzhodno od kraja Bahmut, česar prav tako ni mogoče neodvisno preveriti. Ukrajinska vojska je sicer poročala o obstreljevanju vasi južno od Bahmuta in obenem zatrdila, da so nekatere napade uspešno odbili. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, ki se je s predsednikom Zelenskim pogovarjal o večji vojaški pomoči Ukrajini, je v torek na Twitterju zapisal, da je "ključnega pomena, da Nato in zavezniki Ukrajini še hitreje zagotovijo še več pomoči".

Kijev je prejšnji konec tedna zaradi hudih spopadov odredil obvezno evakuacijo regije Donbas. Ukrajinski uradniki so sporočili, da se je obvezna evakuacija že začela. Evakuacijo so odredili tudi zaradi skrbi, da jeseni in pozimi prebivalci na tem območju ne bi imeli dostopa do čiste vode, elektrike in ogrevanja.

