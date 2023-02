Zelenski razrešil enega najvišjih vojaških poveljnikov, razloga ni razkril

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je razrešitev vojaškega poveljnika napovedal na spletni strani predsedniškega urada, ob tem pa ni razkril razloga za Moskaljovo razrešitev. Do poteze sicer prihaja v času, ko se ukrajinska vojska v Bahmutu še naprej sooča s hudimi napadi Kremlja, ko skuša Rusija naposled le prevzeti nadzor nad mestom.

Eduard Moskaljov je poveljeval ukrajinskim silam, ki so del hudih bitk v donbaški regiji, poroča Sky News . Položaj je zasedel marca 2022, kmalu po tem, ko je Rusija napadla Ukrajino.

Rusija je sporočila, da je sestrelila pet ukrajinskih brezpilotnih letal in uničila skladišče streliva v bližini vzhodnega mesta Bahmut. Obrambno ministrstvo Rusije je ob tem sporočilo, da je sestrelilo tudi štiri rakete HIMARS. Intenzivni spopadi v okolici Bahmuta v regiji Doneck sicer potekajo že več tednov. V mestu, kjer je pred vojno živelo več kot 70.000 ljudi, še vedno vztraja okoli 6000 prebivalcev, ki so jih ukrajinske oblasti nedavno pozvale k evakuaciji.

Po poročanju CNN je Ukrajina po ruskem napadu z brezpilotnimi letali iranske izdelave zgodaj zjutraj okrepila svojo zračno obrambo. Ukrajinske oblasti so sporočile, da je bilo po predhodnih ocenah sestreljenih 11 od 14 brezpilotnih letal Shahed, ki jih je izstrelila Rusija, pri čemer je bila večina uničenih blizu Kijeva."Napad z dronom so izvedli v dveh valovih. Sirene za zračni napad so zato v Kijevu trajale več kot pet ur," je sporočila kijevska mestna vojaška uprava.

V ruskem napadu na zahodno ukrajinsko mesto Hmelnicki sta medtem umrla dva reševalca. To je potrdil ukrajinski notranji minister. "Danes je ekipa ukrajinskega notranjega ministrstva izgubila dva reševalca: 21-letnega Vladyilava Dvoraka in 31-letnega Serhija Sevruka," je sporočil ukrajinski policist Ihor Klimenko.

Državne službe za nujne primere so čez noč odpravljali posledice ruskega napada v regiji Hmelnicki, ko se je zgodil nov smrtonosni napad z dronom. "Dva sta umrla. Še trije reševalci so bili ranjeni. Zdaj jim zdravniki nudijo vso potrebno pomoč," je še dejal Klimenko.

Britanske obveščevalne službe so o več nepojasnjenih eksplozijah poročale tudi v bližini Mariupola. Te naj bi zasledili na območju dveh skladišč goriva in jeklarne, ki jo Rusija uporablja kot vojaško bazo.

Ukrajinske sile naj bi nameravale v prihodnjih mesecih izvesti ofenzivo za osvoboditev nekaterih ozemelj na vzhodu in jugu države, vključno z Mariupolom, strateško pomembnim pristaniškim mestom ob Azovskem morju, ki so ga ruske sile po več tednih smrtonosnega obleganja zavzele maja lani.

'Posebna vojaška operacija se za zdaj nadaljuje'

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je danes sporočil, da je treba kitajski načrt podrobno analizirati in upoštevati interese vseh strani. "Veliko pozornosti namenjamo načrtom naših kitajskih prijateljev. To je zelo dolg in intenziven proces," je dejal novinarjem. A ob tem je dodal, da za zdaj ne vidi nobenih možnosti, "da bi se ta zgodba obrnila v mirno smer". "Posebna vojaška operacija se za zdaj nadaljuje, gremo proti doseganju zastavljenih ciljev," je dejal Peskov.