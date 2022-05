Zelenski: Rusi kradejo naše žito in ga tihotapijo v druge države

Udeležence svetovnega gospodarskega foruma je pozval, naj se vprašajo, če so Ukrajini zagotovili dovolj pomoči. "Naša država v boju za svobodo vsak dan utrpi velike izgube. Borimo se za svojo prihodnost in upam, da bo zmaga nad Rusijo združila naše ljudi in širšo skupnost," je dejal.

Medtem ukrajinske oblasti poročajo, da so uspele odbiti ruske sile pri poskusu zavzetja vasi Dovenke zahodno od strateško pomembne ceste med mestoma Izjum in Slovjansk. Neuspešni pa naj bi bili tudi nočni napadi v smeri Severodonecka in Bahmuta.

"Beloruske oborožene sile izvajajo okrepljene izvidniške akcije in so na obmejnem območju namestile dodatne enote," je v svojem poročilu o razmerah zapisal ukrajinski generalštab, ki prav tako opozarja na nevarnost raketnih in zračnih napadov na Ukrajino z beloruskega ozemlja.

"Vzpostaviti moramo varen koridor, ki nam bo omogočal izvoz hrane, sicer se bo kriza še bolj zaostrila," je še dejal Zelenski in obtožil ruske sile, da kradejo ukrajinsko žito in ga z ladjami tihotapijo v druge države.

Zelenski je pozval tudi k uvedbi embarga na rusko nafto in plin, sankcijam proti vsem ruskim bankam in izključitvi ruskega sektorja informacijske tehnologije iz svetovnih trgov. Dodal je, da bi morala vsa tuja podjetja zapustiti Rusijo.

V svojem nagovoru je Zelenski naznanil, da je prioriteta Ukrajine ustvariti okolje, v katerem bodo ljudje in podjetja lahko normalno poslovali, ter ustvariti sodoben in posodobljen vojaški sistem, ki se bo lahko kosal s trenutnimi in z nadaljnjimi izzivi s strani Rusije.

Celotno mednarodno skupnost je pozval, naj več napora vloži v obnovo države, porušenih mest in uničenih industrijskih središč. Ponovno je potrdil potrebo po nadaljevanju sankcij in dodal, da bi bilo potrebno zaseči celotno premoženje ruskega agresorja ter ga prerazporediti tistim, ki jih je vojna najbolj prizadela.

Pri napadu na Severodoneck ruske sile uporabljajo taktiko "požgane zemlje" in namerno uničujejo mesto, je dejal guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj. Naznanil je, da je Moskva zbrala sile, ki so se umaknile iz regije Harkov, tiste, ki so sodelovale pri obleganju Mariupolja, proruske separatistične milice in celo enote, ki so bile na novo vpoklicane iz Sibirije, da bi se osredotočile na zavzetje vzhodnih regij Doneck in Lugansk, poroča BBC.

Tiskovni predstavnik generalštaba Oleksandr Stupun je ob tem sporočil, da so se spopadi na območju Avdijivke, Kurahove, Novopavlivke in v smeri Zaporožja umirili. Skupno so ukrajinske sile odbile 11 ruskih napadov, zaradi velikih izgub pa naj bi morala Rusija reaktivirati tanke serije T-62, da bi z njimi opremila svoje rezervne enote.

Hkrati pa je ukrajinski predsednik Zelenski v nedeljo opozoril, da bi v spopadih na vzhodu Ukrajine vsak dan lahko umrlo od 50 do 100 ljudi, kar prikazuje, kako hudi boji divjajo na vzhodu Ukrajine.

Rdeči križ bo preveril pogoje obravnave zajetih borcev iz Azovstala

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je medtem sporočil, da bo preveril pogoje in obravnavo ukrajinskih vojakov iz jeklarne Azovstal v Mariupolu, ki so se nedavno predali ruskim silam. Registracija vojnih ujetnikov s strani ICRC lahko te vojake zaščiti pred nevarnostjo, da izginejo brez sledu, je dejala predstavnica ICRC Mirella Hodeib.

Po besedah tiskovne predstavnice ICRC je prednostna naloga Rdečega križa preveriti pogoje pridržanja in ravnanja z vojnimi ujetniki, da bi preprečili njihovo izginotje in ohranili stik z njihovimi družinami, poroča ukrajinska državna agencija Ukrinform.

Hodeib je pri tem opozorila, da bodo vse informacije o številu in osebnih podatkih ukrajinskih borcev, ki so zapustili jeklarno, ostali zaupni in ne bodo objavljeni. "Ne bomo javno objavili seznamov ali imen ljudi, ki smo jih obiskali, ali tistih, ki jih bomo obiskali v prihodnosti," je povedala.

Predstavnica ICRC je pojasnila, da se lahko družine, ki iščejo informacije o pogrešanih sorodnikih, obrnejo na urad Centralne agencije za poizvedovanje (CTA) pri ICRC. Spomnila je, da je ICRC marca ustanovil ločen CTA za obravnavo izključno "mednarodnega oboroženega konflikta v Ukrajini".

Ukrajinski vojaki so skoraj tri mesece branili oblegano južno pristaniško mesto Mariupol, kjer so se na koncu skupaj s stotinami civilistov pred ruskimi napadi zatekli v jeklarno Azovstal. Po tistem, ko so od tam naprej evakuirali civiliste in ranjene vojake, so se minuli petek predali še zadnji ukrajinski borci, ruske sile pa so nato sporočile, da so v celoti prevzele nadzor nad jeklarno.

Kakšna bo njihova usoda, za zdaj še ni jasno. Ukrajinska stran si prizadeva, da bi jih v prihodnosti zamenjali za ujete ruske vojake. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto opozoril, da je absolutni pogoj Kijeva za nadaljevanje pogovorov z Moskvo o končanju vojne ta, da Rusija ukrajinskih vojakov iz Azovstala ne usmrti.