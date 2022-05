Zelenski: Rusija je Donbas spremenila v pekel

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v nagovoru dejal, da Rusija nad Ukrajinci izvaja genocid. Rusijo je obtožil, da je povsem uničila Donbas in ga spremenila v pekel. Območje te regije na vzhodu Ukrajine je trenutno središče najbolj intenzivnih bojev med ukrajinskimi in ruskimi silami.

V svojem nočnem nagovoru iz Kijeva je Zelenski rusko vojsko tudi obtožil neprestanih napadov na regijo Odesa in na več mest v osrednji Ukrajini. "Vse to nima in ne more imeti kakršne koli vojaške razlage za Rusijo," je dodal. Zelenski je ob tem izrazil prepričanje, da gre za nameren poskus Rusov, da ubijejo karseda veliko Ukrajincev in uničijo čim več hiš, infrastrukture in podjetij.