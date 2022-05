Zelenski: Rusija je pozabila vse lekcije iz druge svetovne vojne

Sergej Lavrov je to stališče izrekel v gostovanju na italijanski televiziji in ob tem dodal, da je Volodimir Zelenski morda res judovskega rodu, a je imel judovsko kri tudi Adolf Hitler, poroča britanska mreža BBC.

Po besedah Zelenskega je Lavrov s tem "odprto in brez obotavljanja dejal, da so največji antisemiti domnevno med Judi samimi". "In da je Hitler domnevno imel rusko kri. Kako je to lahko rečeno na predvečer obletnice zmage nad nacizmom? Te besede pomenijo, da prvi diplomat Rusije krivi Jude za zločine nacistov. Brez besed."

"Takšno antisemitsko prepričanje njihovega ministra pomeni, da je Rusija pozabila vse lekcije iz druge svetovne vojne. Ali pa se teh lekcij ni nikoli naučila," je še dejal.